Βόλος: «Θα σε κάψουμε» – Συγκλονίζει η μαρτυρία 81χρονου για την άγρια εισβολή ληστών στο σπίτι του

Οι δράστες απείλησαν τον ηλικιωμένο με μαχαίρι, τον περιέλουσαν με ουίσκι και απειλούσαν να τον κάψουν, ζητώντας του τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, σύμφωνα με τον ίδιο

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ένας 81χρονος στον Βόλο, όταν τέσσερις διαρρήκτες εισέβαλαν στην οικία του το βράδυ του Σαββάτου (14/11), περιγράφει ο ίδιος. Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, τον απείλησαν με μαχαίρι, ενώ τον περιέλουσαν με ουίσκι, δηλώνοντας πως «θα σε κάψουμε».

Ο Απόστολος Καρδαράς μίλησε στο ΕΡΤnews, αναφέροντας αρχικά ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:30. Ο ίδιος άκουσε τον σκύλο στην αυλή του σπιτιού του και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι του και άρχισαν να τον απειλούν, χτυπώντας τον, ενώ επιχείρησαν, όπως σημείωσε ο ίδιος, να τον δέσουν.

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«Μόλις βγήκα στην πόρτα με άρπαξαν, με τράβηξαν μέσα στο σπίτι… Μου προκάλεσαν κάποιες γρατσουνιές στο πρόσωπο», λέει, αναφέροντας ότι οι δράστες ζητούσαν επιτακτικά και άλλα χρήματα. «Θα σε κάψουμε, θα σου βάλουμε φωτιά», τον απείλησαν οι δράστες, όπως περιγράφει ο ηλικιωμένος.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι τέσσερις άνδρες ζητούσαν τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, ενώ του πήραν και το κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.