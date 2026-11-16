Ελλάδα

Βόλος: «Θα σε κάψουμε» – Συγκλονίζει η μαρτυρία 81χρονου για την άγρια εισβολή ληστών στο σπίτι του

Οι δράστες απείλησαν τον ηλικιωμένο με μαχαίρι, τον περιέλουσαν με ουίσκι και απειλούσαν να τον κάψουν, ζητώντας του τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, σύμφωνα με τον ίδιο

Ρυτιδιασμένα χέρια ηλικιωμένου ακουμπισμένα σε ξύλινο μπαστούνι
16/11/2026, 21:02
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ένας 81χρονος στον Βόλο, όταν τέσσερις διαρρήκτες εισέβαλαν στην οικία του το βράδυ του Σαββάτου (14/11), περιγράφει ο ίδιος. Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, τον απείλησαν με μαχαίρι, ενώ τον περιέλουσαν με ουίσκι, δηλώνοντας πως «θα σε κάψουμε».

Ο Απόστολος Καρδαράς μίλησε στο ΕΡΤnews, αναφέροντας αρχικά ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:30. Ο ίδιος άκουσε τον σκύλο στην αυλή του σπιτιού του και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι του και άρχισαν να τον απειλούν, χτυπώντας τον, ενώ επιχείρησαν, όπως σημείωσε ο ίδιος, να τον δέσουν.

«Μόλις βγήκα στην πόρτα με άρπαξαν, με τράβηξαν μέσα στο σπίτι… Μου προκάλεσαν κάποιες γρατσουνιές στο πρόσωπο», λέει, αναφέροντας ότι οι δράστες ζητούσαν επιτακτικά και άλλα χρήματα. «Θα σε κάψουμε, θα σου βάλουμε φωτιά», τον απείλησαν οι δράστες, όπως περιγράφει ο ηλικιωμένος.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι τέσσερις άνδρες ζητούσαν τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, ενώ του πήραν και το κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Go Deeper

Βόλος ληστεία

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Παύλος Μαρινάκης: Εκλογές μετά τον Μάιο – Μονόδρομος η αυτοδυναμία, δύσκολη η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
  2. Euro U21 2027: Η κλήρωση και οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στα τελικά
  3. Ζεφύρι: Χάθηκε η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου πυροσβέστη – Τι σημαίνει αυτό για τις έρευνες

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies