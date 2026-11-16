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Περού: Ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο μάτι από αντικείμενο που έριξε προς το μέρος του κάποιος από το πλήθος

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν τραυματίστηκε σοβαρά από το ροζάριο που δέχθηκε ενώ χαιρετούσε τους πιστούς σε αεροπορική βάση της Λίμα

Ο Πάπας Λέων σκουπίζει το μάτι του ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Περού

Pope Leo wipes his eye on the popemobile after apparently being hit by a rosary thrown by an attendee as he arrives to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

16/11/2026, 21:09
TANEA Newsroom
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Ένα απρόοπτο σημάδεψε την τελευταία δημόσια εμφάνιση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, καθώς κάποιος από το πλήθος πέταξε προς το μέρος του ένα ροζάριο το οποίο χτύπησε τον ποντίφικα στο μάτι.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χαιρετούσε από το όχημά του τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί σε αεροπορική βάση της Λίμα για να τον αποχαιρετήσουν, προτού αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Φαίνεται όμως πως δεν κατάφερε να πιάσει το ροζάριο που πέταξε κάποιος και – όπως καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες – ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο δεξί μάτι. Ο τηλεοπτικός φακός τον απαθανάτισε να τρίβει το μάτι του μετά το χτύπημα.

Ο πάπας Λέων συνέχισε πάντως να ευλογεί το πλήθος, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ευχαριστώντας τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη παραμονή του σε αυτήν τη χώρα των Άνδεων, την οποία θεωρεί «δεύτερη πατρίδα» του.

Στο παρελθόν, ο πάπας Λέων είχε πιάσει αρκετά αντικείμενα που είχαν πετάξει πιστοί προς το μέρος του, όπως λούτρινα κουκλάκια και σημαιούλες. Είχε σταματήσει επίσης για να δεχθεί μια πίτσα που του πρόσφεραν προσκυνητές από το Σικάγο οι οποίοι ταξίδεψαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε ζητήσει συγγνώμη από εικονολήπτη που τον συνόδευε στο όχημά του, όταν χτύπησε την κάμερα στην προσπάθειά του να πιάσει ένα αντικείμενο που έριξε κάποιος από το πλήθος.

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Βατικανό Πάπας Λέων Περού

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