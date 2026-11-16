Μπλακάουτ στις τράπεζες των ΗΠΑ: Χιλιάδες πελάτες χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν χιλιάδες πελάτες τραπεζικών ιδρυμάτων αντιμετώπισαν προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, αδυνατώντας να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να ελέγξουν τα υπόλοιπά τους ή να ολοκληρώσουν συναλλαγές.

Οι δυσλειτουργίες καταγράφηκαν σε αρκετά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων οι Chase, Bank of America, Wells Fargo και U.S. Bank, ενώ αναφορές υπήρξαν και για την υπηρεσία ψηφιακών πληρωμών Zelle. Η έκταση του προβλήματος αποτυπώθηκε και στο Downdetector, όπου οι αναφορές χρηστών αυξήθηκαν αισθητά μέσα σε λίγες ώρες. Για την Chase, μάλιστα, καταγράφηκαν χιλιάδες παράπονα, με τα προβλήματα σύνδεσης μέσω διαδικτύου να βρίσκονται στην πρώτη θέση.

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Η Chase επιβεβαίωσε τη δυσλειτουργία, αποδίδοντάς την σε τεχνικό ζήτημα που επηρέαζε την ομαλή εκτέλεση ορισμένων συναλλαγών. Παράλληλα, ενημέρωσε τους πελάτες ότι οι λογαριασμοί και τα χρήματά τους παρέμεναν προσβάσιμα, αν και ορισμένες συναλλαγές παρουσίαζαν καθυστερήσεις, ενώ οι τεχνικές ομάδες εργάζονταν για την αποκατάσταση των υπηρεσιών. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση.

Την ίδια στιγμή, προβλήματα είχαν καταγραφεί και στο Microsoft Outlook, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, στις 12 και 13 Νοεμβρίου, που επηρέασε μεταξύ άλλων το Teams και το Copilot.

Η χρονική σύμπτωση των περιστατικών, πάντως, δεν αποτελεί απόδειξη κοινής αιτίας. Παράλληλα, τα προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά την αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές, λόγω της προσωρινής αναστολής πτήσεων που είχε επιβάλει η FAA την Παρασκευή, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει σύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την αυξανόμενη εξάρτηση της καθημερινής οικονομικής δραστηριότητας από τις ψηφιακές υποδομές και το κρίσιμο ζήτημα της ανθεκτικότητάς τους απέναντι σε τεχνικές αστοχίες.