Πάτρα: Θρασύτατη απάτη εις βάρος ηλικιωμένης – Την έπεισαν να βγάλει τις οικονομίες της στο δρόμο για να τις… σκανάρει το drone της ΑΑΔΕ

Την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών που απέσπασαν τις οικονομίες της ηλικιωμένης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών αναζητώντας υλικό από κάμερες

Θύμα πρωτοφανούς απάτης έπεσε στην Πάτρα ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχασε όλες τις οικονομίες της, ύψους 85.000 ευρώ, μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν τηλεφωνικά να τοποθετήσει τα χρήματα σε σακούλα έξω από την πόρτα του σπιτιού της, με το απίστευτο πρόσχημα ότι ένα ειδικό drone της ΑΑΔΕ θα πετούσε πάνω από την περιοχή για να καταγράψει και να ελέγξει τα μετρητά της.

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Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ερευνάται ήδη με μεγάλη προσοχή από τις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την απώλεια των 85.000 ευρώ ξεκίνησε όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε ένα ξαφνικό τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν ο λογιστής της. Εκμεταλλευόμενος την έλλειψη εξοικείωσης της γυναίκας με τις νέες τεχνολογίες και τις φορολογικές διαδικασίες, ο δράστης της εξήγησε ότι «για φορολογικούς λόγους» ήταν απολύτως απαραίτητο να βγάλει όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι της σε εξωτερικό χώρο.

Για να γίνει ακόμα πιο πιστευτός, ο «λογιστής» ισχυρίστηκε ότι η εφορία χρησιμοποιεί πλέον προηγμένα τεχνολογικά μέσα και ότι ένα «ειδικό drone» επρόκειτο να περάσει πάνω από την οικία της για να «σκανάρει» και να καταγράψει τις δεσμίδες των χαρτονομισμάτων.

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Η γυναίκα, θορυβημένη από το ενδεχόμενο φορολογικού προστίμου ή εμπλοκής με τις αρχές, πείστηκε από τις οδηγίες του απατεώνα και άρχισε να συγκεντρώνει βιαστικά τα χρήματά της.

Έκαναν «φτερά» 85.000 ευρώ

Ακολουθώντας πιστά τις τηλεφωνικές οδηγίες, η ηλικιωμένη συγκέντρωσε το ποσό των 85.000 ευρώ, το οποίο αποτελούσε τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, το τοποθέτησε μέσα σε μια σακούλα και τη μετέφερε έξω από την είσοδο του σπιτιού της. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού της, περιμένοντας με αγωνία την υποτιθέμενη πτήση του drone της ΑΑΔΕ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συνεργοί του απατεώνα παραμόνευαν και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα προσέγγισαν την είσοδο, άρπαξαν τη σακούλα με τα μετρητά και εξαφανίστηκαν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Όταν η ηλικιωμένη βγήκε ξανά για να ελέγξει την κατάσταση, συνειδητοποίησε με τρόμο ότι τα χρήματα είχαν κάνει «φτερά» και ότι είχε πέσει θύμα μιας οδυνηρής απάτης.

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Ανθρωποκυνηγητό από την Ασφάλεια Πατρών

Μόλις κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα, η γυναίκα ενημέρωσε την Αστυνομία. Την προανάκριση και τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή τις κλήσεις που δέχθηκε η ηλικιωμένη, ενώ παράλληλα αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών που άρπαξαν τη σακούλα με τα χρήματα.

Με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό, οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες, και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι με άγνωστους που τηλεφωνούν παριστάνοντας τους λογιστές, τους γιατρούς ή τους αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι καμία δημόσια υπηρεσία, τράπεζα ή φορολογική αρχή δεν ζητά ποτέ από τους πολίτες να βγάλουν ή να παραδώσουν μετρητά σε εξωτερικούς χώρους για οποιονδήποτε λόγο.