Ο Μάρκο Ρούμπιο σε τραπέζι με ταμπέλα Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ καλούν την Ουάσιγκτον να αναλάβει άμεσες διπλωματικές πρωτοβουλίες και να στηρίξει τα δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου

Με διακομματική επιστολή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Οι δύο βουλευτές προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, υπονομεύει τις προσπάθειες για την πολιτική επανένωση της Λιβύης, ενώ παράλληλα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο Αμερικανοί βουλευτές καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναλάβει συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς την Αγκυρα και τη Λιβύη, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξή της στα θαλάσσια δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

Μπιλιράκης και Σνάιντερ ζητούν από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ πέντε παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία:

Να θέσει απευθείας σε Τούρκους και Λίβυους αξιωματούχους τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις του μνημονίου στην ασφάλεια της περιοχής.

Να ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβύη δεν μπορεί να προσφέρει νομιμοποίηση σε αβάσιμες θαλάσσιες διεκδικήσεις που συνδέονται με την «Γαλάζια Πατρίδα».

Να διατηρήσει τη στήριξή της στην πολιτική επανένωση της Λιβύης, με στόχο μια κυρίαρχη χώρα, χωρίς αθέμιτη ανάμειξη από το εξωτερικό.

Να επιβεβαιώσει εκ νέου την αμερικανική υποστήριξη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, στη διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών με ειρηνικά μέσα και στα θαλάσσια δικαιώματα των συμμάχων των ΗΠΑ.

Να συντονιστεί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να προστατευθεί η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.