Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του νεαρού πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος στο Ζεφύρι

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Ο νεαρός πυροσβέστης θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σήμερα, οι συνάδελφοί του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στη σορό του 23χρονου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η σορός αναχώρησε από τον πυροσβεστικό σταθμό με προορισμό την Καστοριά, συνοδευόμενη από τους γονείς του.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης είχε μόλις ξεκινήσει το ταξίδι του στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πριν από λίγους μήνες ορκίστηκε, γεμάτος όνειρα και προσδοκίες για το μέλλον, επιλέγοντας να υπηρετήσει έναν δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο, με στόχο να προστατεύει και να βοηθά τους συνανθρώπους του.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τόσο σύντομα το όνομά του θα προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον.

Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι

Σπαρακτικά είναι τα λόγια της μητέρας του 23χρονου, η οποία μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει την τραγωδία που έχει χτυπήσει την οικογένειά της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Το λέω μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ… Το φως μου και η ζωή μου… Αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, δεν το νιώθει κανένας», ανέφερε συντετριμμένη.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου έχει συμβεί. Μέσα σε 24 ώρες έχει αλλάξει η ζωή μου», πρόσθεσε, περιγράφοντας τον ανείπωτο πόνο για την απώλεια του παιδιού της.

«Δεν γίνεται το 2026 να μην υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία»

Την ίδια ώρα, άνθρωποι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Γιώργου Ζυμπίδη μιλούν για έναν νέο που αγαπούσε την Πυροσβεστική και είχε επιλέξει συνειδητά να αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία των άλλων.

Ο θείος του 23χρονου, από την πλευρά του, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, θέτοντας ερωτήματα για τον εξοπλισμό και τα μέσα που διαθέτουν οι πυροσβέστες στις επιχειρήσεις τους.

«Δεν είναι δυνατόν να ακούς στην τηλεόραση ότι τελείωσε το οξυγόνο, το 2026 να μην έχουμε εργαλεία, μηχανήματα η Πυροσβεστική για να εντοπίσει και τι σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που δεν θα έπρεπε να ασχοληθούν και αν ασχοληθούν να μη χαθεί ανθρώπινη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαφήμιση

Η απώλεια του 23χρονου Γιώργου αφήνει πίσω της μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και συναδέλφους που καλούνται να αποχαιρετήσουν έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος πρόλαβε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ από την τελευταία του αποστολή.

Θρήνος για τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό

Η αγάπη του δεύτερου θύματος της τραγωδίας, του 44χρονου Ηλία Βαλατσού, για την προσφορά αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν βαθιά, όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι.

«Είχε με το σώμα, την Πυροσβεστική είχε λατρεία. Είχε λατρεία το παιδί αυτό. Να σκεφτείς ότι για δύο χρόνια εθελοντής πυροσβέστης χωρίς να περιμένει τίποτα ως αντάλλαγμα. Είχε τόση μεγάλη αγάπη για προσφορά αυτό το παλικάρι για τον συνάνθρωπο, για το Πυροσβεστικό σώμα είχε τρέλα», δήλωσε η θεία του στον ΑΝΤ1.



Την Τετάρτη (18/11) συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 44χρονο Ηλία Βαλατσό στο Περιστέρι.