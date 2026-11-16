Πολιτική

Εκπρόσωπος γαλλικού ΥΠΕΞ: Υποστηρίζουμε πλήρως την υλοποίηση του GSI

Το Παρίσι θεωρεί το έργο πρωτοβουλία κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εκπρόσωπος γαλλικού ΥΠΕΞ: Υποστηρίζουμε πλήρως την υλοποίηση του GSI
16/11/2026, 21:57
TANEA Newsroom
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Την πλήρη στήριξή της στην υλοποίηση του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) εκφράζει η Γαλλία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, «το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας».

Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πρωτοβουλία κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σημείωσε επίσης πως σε αυτό συμμετέχουν και γαλλικές εταιρείες, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». Υπογράμμισε πως «δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας», αποφεύγοντας περαιτέρω τοποθέτηση στο ζήτημα.

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GSI Γαλλία ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρος

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