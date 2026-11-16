Εκπρόσωπος γαλλικού ΥΠΕΞ: Υποστηρίζουμε πλήρως την υλοποίηση του GSI

Το Παρίσι θεωρεί το έργο πρωτοβουλία κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την πλήρη στήριξή της στην υλοποίηση του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) εκφράζει η Γαλλία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, «το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας».

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Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πρωτοβουλία κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σημείωσε επίσης πως σε αυτό συμμετέχουν και γαλλικές εταιρείες, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». Υπογράμμισε πως «δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας», αποφεύγοντας περαιτέρω τοποθέτηση στο ζήτημα.