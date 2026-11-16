Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε Σερβία και Αλβανία

Η Εθνική Ελπίδων πέτυχε μια σπουδαία πρόκριση στα τελικά του Euro U21, επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη βρήκε την ισοφάριση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κωστούλα, ενώ ο Νίκος Μπότης εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις και στη «ρώσικη ρουλέτα».

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Η αναμονή 25 ετών έλαβε τέλος για την ελληνική ομάδα, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε Σερβία και Αλβανία.

Η Ισλανδία πήρε το προβάδισμα μπροστά σε περισσότερους από 10.000 θεατές, χάρη σε ένα εντυπωσιακό σουτ του Γκούντιονσεν έξω από την περιοχή.

Η Εθνική, ωστόσο, δεν παράτησε την προσπάθεια και βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 90+1′. Ο Κυριόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωστούλας από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ της πρόκρισης στο επιπλέον ημίωρο και η υπόθεση της πρόκρισης κρίθηκε στα πέναλτι.

Εκεί η Ελλάδα ήταν απόλυτα εύστοχη, με πέντε επιτυχημένες εκτελέσεις, και επικράτησε με 5-4, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Μπότη.

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Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε σημαντικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ έδωσε ξανά τη λύση από την άσπρη βούλα, όπως είχε κάνει και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Έτσι, η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στα τελικά του Euro U21.

Πρώτο ημίχρονο

Η Εθνική Ελπίδων και η Ισλανδία Κ21 παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με κοινό στόχο την επίτευξη του τέρματος, το οποίο θα έδινε σε αμφότερες τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στα τελικά του Euro U21.

Η πρώτη καλή ανήκε στην Ισλανδία.

Σε μία μίνι πολιορκία των Σκανδιναβών στα καρέ της γαλανόλευκης, στο 5’, ο Σίγκουρτσον πάσαρε στον Τσόσιτς, με τον τελευταίο να σουτάρει εντός της περιοχής, αλλά την μπάλα να περνάει αρκετά πάνω από την εστία του Νίκου Μπότη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απάντησε άμεσα. Στο 7’, ο Κοντούρης πραγματοποίησε περίτεχνη ενέργεια. Ανατράπηκε – ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε «παίζεται» – η μπάλα κατέληξε στον Γκούμα, το σουτ του οποίου μέσα από την περιοχή έφυγε αρκετά άουτ.

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Στο 11’, η μεγαλύτερη στιγμή της αναμέτρησης είχε κυανόλευκο χρώμα. Ο Κωστούλας, αφού προσπέρασε δύο αντιπάλους από τα αριστερά, σέντραρε στην καρδιά της περιοχής των Σκανδιναβών.

Βρήκε τον Αλεξίου, αλλά το πλασέ του αμυντικού της ΑΕΚ πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πέτερσον.

Τα πρώτα 20 λεπτά, το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη κατείχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, κρατώντας την μπάλα στα πόδια του. Κύριος εκφραστής των επιθέσεών του ήταν ο Παπακανέλλος, ο οποίος με προσωπικές ενέργειες ταλαιπωρούσε διαρκώς τον Κάρλοσιον που τον επιτηρούσε.

Βέβαια, καθώς η ώρα περνούσε, η ομάδα του Κριστιάνσον κέρδιζε ολοένα και περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, κάνοντας αισθητή την παρουσία της στο αμυντικό τρίτο της γαλανόλευκης.

Στο 27’, ο Τσόσιτς από τα αριστερά έκανε τη σέντρα. Η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία, ο Μπότης, ωστόσο, ήταν σε ετοιμότητα και με υπερένταση απομάκρυνε τον κίνδυνο.

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Μόλις ένα λεπτό αργότερα, ο Άντερσον έγινε αποδέκτης της γλυκιάς σέντρας του Σίγκουρτσον από την αριστερή πλευρά, επιχείρησε την καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο πορτιέρε της Εθνικής Ελπίδων αντέδρασε εξαιρετικά, αποκρούοντας στη δεξιά του γωνία.

Στη συνέχεια, το πρώτο ημίχρονο – μέχρι τη λήξη του – απέκτησε… άγρια ομορφιά.

Αμφότερες εναλλάσσονταν σε φάση άμυνας και επίθεσης, ώσπου ο διαιτητής να σφυρίξει και να σημάνει την είσοδο των παικτών στα αποδυτήρια.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Γιάννης Ταουσιάνης, θέλοντας να δώσει φρεσκάδα, αλλά και περαιτέρω επιθετική πνοή στην Εθνική Ελπίδων, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Κυριόπουλο και τον Καλοσκάμη στις θέσεις του Πνευμονίδη και του Παπακανέλλου, αντίστοιχα.

Πράγματι, ο νεοεισελθών μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς απείλησε την αντίπαλη εστία στο 51’. Απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά το δυνατό σουτ στις παρυφές της μεγάλης περιοχής πέρασε αρκετά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πέτερσον.

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Η επόμενη καλή στιγμή του δεύτερου μέρους ανήκε ξανά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ύστερα από την αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, αφού η μπάλα κόντραρε σε δύο παίκτες της Ισλανδίας, στρώθηκε στον Κάτρη, η βολίδα όμως που εξαπέλυσε από την καρδιά της σκανδιναβικής περιοχής έφυγε ελάχιστα άουτ.

Παρ’ όλη την υπεροχή της γαλανόλευκης, εκείνοι που ευτύχησαν να προηγηθούν ήταν οι παίκτες του Κρίστιανσον.

Στο 71’, οι Ισλανδοί άλλαξαν γρήγορα την μπάλα σε μικρό χώρο. Εκείνη κατέληξε στον Γκουντιόνσεν, ο οποίος με ξερό μονοκόμματο σουτ νίκησε τον Μπότη, βάζοντας σε θέση οδηγού τη χώρα του.

Η Εθνική στη συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει και να βρει το γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση.

Οι περισσότερες ενέργειες δεν καρποφόρησαν, μέχρι το 90+2, οπότε και ο Κωστούλας ισοφάρισε, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο στην εξέδρα και ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Έπειτα από κεφαλιά-ψαράκι του Μύθου, ο Κωστούλας διαμόρφωσε το τελικό 1-1, οδηγώντας το παιχνίδι στο επιπλέον ημίωρο.

Πρώτο ημίχρονο παράτασης

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη και στο πρώτο μέρος της παράτασης ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη.

Στο 95’, ο Κωστούλας σέντραρε από τα αριστερά και βρήκε αποδέκτη τον Κούτσια, αλλά το γυριστό βολέ του Έλληνα επιθετικού κατέληξε στην αγκαλιά του Πέτερσεν.

Εντούτοις, οι Ισλανδοί, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, στο 115’, έχασαν ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης.

Σε φάση διαρκείας, ο Χάραλντσον βρέθηκε αφύλακτος έξω από τη μικρή περιοχή της γαλανόλευκης εστίας και πλάσαρε, αλλά ο Μπότης δήλωσε παρών, απλώνοντας το πόδι του στην αριστερή γωνία του και αποσοβώντας τον κίνδυνο.

Δεύτερο ημίχρονο παράτασης

Στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες, δείχνοντας αυταπάρνηση και πίστη στην πρόκριση, διεκδίκησαν αμφότερες το χρυσό γκολ της νίκης.

Ωστόσο, στην πλειονότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν, δεν απείλησαν αισθητά η μία την άλλη. Ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Πέναλτι

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ο Ντάντασον ανέλαβε την πρώτη εκτέλεση. Ο Μπόντης τον… διάβασε και απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.

Στη συνέχεια, ο Μύθου νίκησε τον Πέτερσεν, δίνοντας προβάδισμα στη «γαλανόλευκη». Ακολούθως, ο Μίκαελσον ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους. Το ίδιο έπραξε και ο Κούτσιας, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

Ο Κάρλσον, στο τρίτο κατά σειρά πέναλτι της ομάδας του, ευστόχησε. Ο σκόρερ της κανονικής διάρκειας για την Εθνική, Κωστούλας, ευστόχησε επίσης. Οι Γκούντμουντσον και Καλοσκάμης ανέβασαν κατά ένα τον δείκτη του σκορ και για τις δύο ομάδες.

Το ίδιο έπραξε και ο Χάραλτσον, μέχρι που ο Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και την Εθνική στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι

Κίτρινες: 66’ Τζούλιουσον, 55’ Γκούντιονσεν, 57’ Γκούμας, 16’ Μουζακίτης, 101’ Θορστέινσον



Κόκκινες: –

Ελλάδα U21 (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κ. Κωστούλας, Κάτρης (100’ Κεραμίτσης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου( 76’ Μύθου), Μουζακίτης, Κοντούρης (67’ Αλμύρας), Πνευμονίδης (46’ Κυριόπουλος), Γκούμας (62’ Μπρέγκου), Παπακανέλλος (46’ Καλοσκάμης), Κούτσιας.

Ισλανδία U21 (Κρίστιανσον): Πέτερσον, Τζούλιουσον, Άρονσον, Κάρλσον, Κρίστιανσον, Γκούντιονσεν (84’ Ρόμπερτσον), Ρόμπερτσον (84’ Μικάελσον), Σίργκουντσον ( 66’ Χάραλντσον, Τσόσιτς (66’ Γκούντμουνσον), Θορστέινσον, Άντερσον (73’ Ντάντασον).