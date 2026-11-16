ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αυστηροποιεί τους ελέγχους εξαγωγών ημιαγωγών προς την Κίνα

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου θεσπίζει νέα άδεια για εξαγωγές ημιαγωγών προς πέντε χώρες, καθώς «παρουσιάζουν έναν κίνδυνο εκτροπής» προς την κινεζική αγορά

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μια δέσμη μέτρων με απώτερο σκοπό τον αποκλεισμό της πρόσβασης της Κίνας σε αμερικανικά τσιπ μέσω τρίτων κρατών, μια πρακτική που βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου το οποίο οδήγησε στην αποχώρηση του προέδρου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Το σχετικό έγγραφο θεσπίζει μια νέα άδεια απαραίτητη για την εξαγωγή ημιαγωγών προς τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Βραζιλία.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, οι συγκεκριμένες χώρες «παρουσιάζουν έναν κίνδυνο εκτροπής (προς άλλη χώρα) πιο υψηλό σε σχέση με τον συνήθη».

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την αποκάλυψη σχέσης μεταξύ του Τζένσεν Χουάνγκ και της Κινέζας επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ. Η τελευταία φέρεται να διευκόλυνε Κινέζους παράγοντες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης να προμηθευτούν αμερικανικά τσιπ, παρακάμπτοντας το εμπάργκο μέσω ασιατικών κρατών.

Στρατηγική και πολιτικές τριβές

Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποτροπή παράκαμψης των υφιστάμενων περιορισμών και στην παρεμπόδιση της παροχής υπολογιστικής ισχύος στην Κίνα μέσω κέντρων δεδομένων που χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία σε τρίτες χώρες.

Με βάση προγενέστερες διατάξεις των κυβερνήσεων Μπάιντεν και Τραμπ, η πώληση των πλέον εξελιγμένων επεξεργαστών αμερικανικού σχεδιασμού σε κινεζικές εταιρείες απαγορεύεται.

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Οι ΗΠΑ αιτιολογούν τα μέτρα αυτά επικαλούμενες τον φόβο χρήσης ΤΝ αιχμής για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και την πρόθεση επιβράδυνσης της κινεζικής προόδου προς την τεχνητή υπερνοημοσύνη.

Η επίτευξη της τελευταίας ενδέχεται να προσφέρει καθοριστικό πλεονέκτημα, καθώς θα σηματοδοτούσε την υπέρβαση των ανθρώπινων ικανοτήτων κατανόησης και συλλογισμού.

Εντός της κυβέρνησης καταγράφονται εντάσεις, καθώς ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δέχεται επικρίσεις από παρατηρητές για υποτιθέμενη προσπάθεια χαλάρωσης των κανόνων εξαγωγών.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ άσκησε δημόσια κριτική στον κ. Λούτνικ για το ζήτημα. Παρά την έκδοση του εγγράφου από το υπουργείο Εμπορίου, δελτίο Τύπου διευκρινίζει πως αυτό «συντάχθηκε από και κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας».