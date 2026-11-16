Στην έκθεση αυτοψίας καταγράφεται ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη συσκευή, η οποία δεν ήταν γνωστή στους συντάκτες της έκθεσης

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Τρίτη (17/11) οι 34χρονη Ρομά και οι δύο ανήλικες κόρες της, που έχουν συλληφθεί για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, η οποία στοίχισε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες, τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη και τον 44χρονο συνάδελφό του Ηλία. Παράλληλα, πριν από λίγες ώρες συνελήφθη και ο πατέρας της οικογένειας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες προκαλεί αποκάλυψη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star σχετικά με τον εξοπλισμό τους και, συγκεκριμένα, με τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα του 44χρονου Ηλία, η οποία αγνοείται.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φιάλη δεν βρέθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άτυχος πυροσβέστης, στην αρχή του κλιμακοστασίου. Μάλιστα, στην έκθεση αυτοψίας καταγράφεται ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη συσκευή, η οποία δεν ήταν γνωστή στους συντάκτες της έκθεσης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η φιάλη πεπιεσμένου αέρα δεν ανευρέθη καθότι κατά την εξέλιξη του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη άγνωστη συσκευή για εμάς».

Η απουσία της φιάλης θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σχετικά με το αν είχε εξαντληθεί το οξυγόνο και αν ο 44χρονος αναγκάστηκε να αφαιρέσει την προσωπίδα του μέσα στο αποπνικτικό περιβάλλον του υπογείου.

Ζεφύρι: Από ασφυξία πέθαναν οι δύο πυροσβέστες σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, και οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, έπειτα από εισπνοή καπνού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, εισήλθαν στο φλεγόμενο υπόγειο προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε εγκλωβισμένο ένα μικρό παιδί, ακολουθώντας το προβλεπόμενο επιχειρησιακό πρωτόκολλο.

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Στη σχετική έκθεση αναφέρεται: «Στην μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε εισπνοή αιθάλης. Ενώ δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις».

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δύο άνδρες δεν έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κάποιου τραυματισμού, αλλά από την εισπνοή καπνού και την έλλειψη οξυγόνου μέσα στο υπόγειο, το οποίο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου.

Τι βρέθηκε δίπλα στον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης εντοπίστηκε στο βάθος του υπογείου, σε σημείο όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν υπήρχε καύσιμη ύλη.

Κοντά του βρέθηκαν η αναπνευστική συσκευή με τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα και το κλείστρο, το πυροσβεστικό κράνος, τα γάντια και η προσωπίδα του.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο νεαρός πυροσβέστης διέθετε τον προβλεπόμενο βασικό εξοπλισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συγκεκριμένες αναπνευστικές συσκευές δεν διαθέτουν σύστημα ενδοεπικοινωνίας, ένα στοιχείο που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο υπόγειο και να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.