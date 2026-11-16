Η κλήρωση για τους ομίλους της τελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου στις 19:30 ώρα Ελλάδας

Η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την παρουσία της στο Euro U21 του 2027 και πλέον περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της στη φάση των ομίλων.

Η κλήρωση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις 16 ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

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Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 ώρα Ελλάδας και θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου. Εκεί, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον όμιλό του.

Η «γαλανόλευκη» πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση το βράδυ της Δευτέρας (16/11), επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Μάλιστα, έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση μέσω των μπαράζ.

Το Euro U21 2027 θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, με τη συμμετοχή 16 εθνικών ομάδων.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, ενώ την πρόκριση στα προημιτελικά θα πάρουν οι δύο πρώτες κάθε ομίλου.

Οι 13 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί:

Αλβανία (συνδιοργανώτρια), Σερβία (συνδιοργανώτρια), Αγγλία (κάτοχος του τίτλου), Πολωνία (καλύτερη δεύτερη), Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων:

Αλβανία (συνδιοργανώτρια χώρα)

(συνδιοργανώτρια χώρα) Σερβία (συνδιοργανώτρια χώρα)

(συνδιοργανώτρια χώρα) Πορτογαλία

Γαλλία

Αγγλία

Ιταλία

Νορβηγία

Βέλγιο

Κροατία

Γερμανία

Ισπανία

Πολωνία (καλύτερη δεύτερη)

Τα τελευταία τρία εισιτήρια (Τρίτη 17/11)

Τσεχία – Τουρκία 19:00 (1-0)

Ολλανδία – Δανία 19:30 (3-0)

Ιρλανδία – Φινλανδία 19:45 (0-1)