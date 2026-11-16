Η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση κατά την πτώση της στο αμφιθέατρο και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της έπειτα από την πτώση της

Την τελευταία της πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) μία 79χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση σε θέατρο στο Μεσολόγγι, το βράδυ του Σαββάτου (14/11).

Η 79χρονη είχε πάει στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση. Λίγο πριν από την έναρξη, παραπάτησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

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Όπως μεταδίδει το aixminews.gr, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως η 79χρονη γυναίκα δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της έπειτα από την πτώση της. Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που ήταν παρόντες στο σημείο, παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες έως ότου καταφθάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όμως λόγω της κρισιμότητας της υγείας της κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρίου. Δύο ημέρες μετά το συμβάν, και παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της.