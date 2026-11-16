Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, δύο 14χρονων κοριτσιών, μίας 12χρονης και ενός 13χρονου αγοριού, προχώρησαν χθες Κυριακή (15/11) αστυνομικοί στη Χίο, για υπόθεση επίθεσης σε βάρος 15χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με τις τρεις ανήλικες να ενεργούν από κοινού και να επιτίθενται στη 15χρονη, χρησιμοποιώντας σωματική βία, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν.

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Την ίδια ώρα, ο 13χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση, φέρεται να κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της πρωτεύουσας του νησιού.