Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έθεσε ως επόμενο στόχο τη συμμετοχή στην τελική φάση, τονίζοντας πως η ομάδα προσμονεί να παίξει με τους καλύτερους, θέλοντας να κερδίσει πράγματα και από εκεί

Ο Γιάννης Ταουσιάνης πανηγύρισε μαζί με τους ποδοσφαιριστές του την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21 2027, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την προσπάθεια της ομάδας και τη στήριξη του κόσμου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός χαρακτήρισε τη Δευτέρα (16/11) ξεχωριστή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και έθεσε ως επόμενο στόχο τη συμμετοχή στην τελική φάση απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

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Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ταουσιάνης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για την παρουσία τους στη Λεωφόρο, ενώ στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας για την πορεία των νεαρών διεθνών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας βοήθησε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι πολύ σημαντικό ότι επιβεβαιώσαμε αυτά που πιστεύουμε γι’ αυτά τα παιδιά. Είναι ώρα να μπορούμε να προχωράμε, να εξελισσόμαστε και να φτάνουμε τις μεγάλες δυνάμεις.

Μας έλειπε πολύ μια μεγάλη διοργάνωση. Η διαδρομή είχε πολύ μόχθο, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλά παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί.

Είναι το βήμα που θα μας ολοκληρώσει σαν Έλληνα ποδοσφαιριστή και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είμαι ευγνώμων και τυχερός που συνεργάζομαι μ’ αυτά τα παιδιά. Σε όλους όσοι βρίσκονται στην Εθνική και, φυσικά, πολλά ευχαριστώ στον κόσμο και στη διοίκηση της ΕΠΟ που μας έχει βοηθήσει πολύ».

Για τους επόμενους στόχους και αν υπάρχει μέλλον με προώθηση παιδιών στην Ανδρών:

«Είναι μία σπουδαία ημέρα. Η διαδρομή δεν σταματά εδώ. Προσμονούμε να πάμε στα τελικά, να παίξουμε με τους καλύτερους, θέλοντας να κερδίσουμε πράγματα και από εκεί.

«Η Εθνική Ελπίδων θέλει τις διακρίσεις της, γιατί είναι κομμάτι της εξέλιξης για να πάει ένας ποδοσφαιριστής στην Ανδρών. Τα δύο τελευταία χρόνια τέσσερα παιδιά έχουν ανέβει κι ευελπιστούμε ν’ ακολουθήσουν κι άλλα στο μέλλον».