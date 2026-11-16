Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ διευκρίνισε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει συμφωνήσει ακόμη στη συμμετοχή Ευρωπαίων στον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών

Για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κάνει λόγο ο αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνοντας πάντως ότι απαιτούνται δύσκολες πολιτικές αποφάσεις.

Ο Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ο ίδιος και ο έτερος απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, ο Στιβ Γουίτκοφ, συζήτησαν με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σχετικά με τα επόμενα βήματα. Δήλωσε επίσης ότι είχαν παραγωγικές συνομιλίες με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Σημειώνουμε πρόοδο, σε στενό συντονισμό με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη, προς μια έκβαση που μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να θέσει τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κούσνερ. «Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και μια τελική συμφωνία θα απαιτήσει δύσκολες αποφάσεις», υπογράμμισε.

Μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στο Αμπού Ντάμπι, οι αμερικανοί απεσταλμένοι ταξίδεψαν στη Μόσχα όπου συναντήθηκαν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ακολούθως δήλωσαν ότι η Ευρώπη θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, σήμερα, ο Ουσακόφ διευκρίνισε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει συμφωνήσει ακόμη στη συμμετοχή Ευρωπαίων στον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Είναι σημαντικό όλες οι πλευρές «να ακούσουν απευθείας τις ανησυχίες και τις προτάσεις η μία της άλλης, καθώς εργαζόμαστε για ένα πιο σταθερό και ασφαλές μέλλον για την Ευρώπη», υπογράμμισε ο Κούσνερ στην ανάρτησή του.