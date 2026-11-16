Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν συζητά το ενδεχόμενο επανατοποθέτησής του, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση

Παρά τη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου και τις πιέσεις από κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, η διοίκηση της Nvidia επιμένει στην έρευνα για τον πρώην επικεφαλής της, με φόντο σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Κλειστή παραμένει η πόρτα της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, παρά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επαναφοράς του. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNBC, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν συζητά το ενδεχόμενο επανατοποθέτησής του, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση που οδήγησε στην αποχώρησή του.

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Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας που συνίδρυσε. Η αποχώρησή του ακολούθησε δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και φερόμενη σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος εταιρείας στη Σιγκαπούρη, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο υποψιών Αμερικανών αξιωματούχων για πιθανές διασυνδέσεις με κινεζικά συμφέροντα. Οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της στρατηγικής σημασίας των προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia για την τεχνητή νοημοσύνη και την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή. Το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει σε ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους να διερευνήσουν εάν η υπόθεση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια ή στα εμπορικά απόρρητα της εταιρείας.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση στην επιστροφή του Χουάνγκ, εκτιμώντας ότι έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα. Την ίδια στιγμή, πρωτοβουλία υποστήριξης της επαναφοράς του έχει συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό υπογραφών, με τη στήριξη προσωπικοτήτων της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ασκεί η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ η Nvidia αναζητά μόνιμο διάδοχο. Για έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο, η επόμενη ημέρα δεν αφορά απλώς την επιλογή νέας ηγεσίας, αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία και η εθνική ασφάλεια βρίσκονται όλο και πιο κοντά.