Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκατάσταση αεράμυνας του Ιράν στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Αναφορές και οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, υποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σήμερα (17/11) νέες επιθέσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων αεράμυνας στο νησί Κεσμ, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, καθώς συνεχίζεται η ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που κινούνται μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανική εγκατάσταση αεράμυνας στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε έπειτα από απειλές που δέχθηκαν αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία επιχειρούσαν στην περιοχή.

NEW: U.S. forces struck an Iranian air defense missile launcher in the Nariman area of Qeshm Island. At least six strikes reported. IRGC will probably issue a statement shortly. https://t.co/BygtZkCTTQ — Open Source Intel (@Osint613) November 17, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν περιγράψει και προηγούμενα πλήγματα στο Κεσμ ως αμυντικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν η προστασία των αμερικανικών αεροσκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η νέα επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν περιορισμένα στρατιωτικά πλήγματα και τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.