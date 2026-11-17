Δεν θα πραγματοποιηθεί πανεθνική ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σε αντίθεση με την προηγούμενη αντίστοιχη δοκιμή του 2023

Σε πανεθνική δοκιμή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης (Emergency Alert System – EAS) προχωρούν σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, οι ΗΠΑ, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).

Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στις 14:20 τοπική ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή στις 21:20 ώρα Ελλάδας, και θα αφορά τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

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Κατά τη διάρκειά της, το κανονικό πρόγραμμα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών θα διακοπεί προσωρινά, προκειμένου να μεταδοθεί ένα δοκιμαστικό μήνυμα, συνοδευόμενο από τον χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού του συστήματος.

Δεν θα πραγματοποιηθεί πανεθνική ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα, σε αντίθεση με την προηγούμενη αντίστοιχη δοκιμή του 2023, κατά την οποία είχαν ενεργοποιηθεί και οι ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Γιατί πραγματοποιείται η δοκιμή

Η διαδικασία δεν συνδέεται με κάποιο πραγματικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για προγραμματισμένο έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος, ώστε οι αμερικανικές Αρχές να διαπιστώσουν ότι οι προειδοποιήσεις μπορούν να μεταδοθούν αποτελεσματικά στον πληθυσμό σε περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής ή εθνικής κρίσης.

Η δοκιμή είχε προγραμματιστεί εδώ και μήνες, ενώ η σχετική ανακοίνωση είχε γίνει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2026.