Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμ δήλωσε ότι «λαμβάνει πολύ στα σοβαρά» μια πιθανή απειλή ιρανικής επίθεσης εναντίον της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «λαμβάνει πολύ στα σοβαρά» μια πιθανή απειλή ιρανικής επίθεσης εναντίον της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον, για την οποία έκανε λόγο το δίκτυο CNN.

«Το εξετάζουμε», τόνισε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Μανίλα.

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Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει επικείμενη απειλή, ο Τραμπ απάντησε: «Καλά, εάν υπάρχει, θα πληρώσουν ένα τίμημα όπως καμία άλλη χώρα προηγουμένως».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη επίθεση, ο Τραμπ δήλωσε: «Ελπίζω όχι, αλλά το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη επειδή συμβαίνει να είναι τρελοί».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε ανάρτησή του στο Χ, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στις Φιλιππίνες για τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ανέφερε πως «ελπίζει ότι όχι, αλλά το λαμβάνουμε πολύ στα σοβαρά», απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανότητα ιρανικής επίθεσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη καταρτίζει σχέδια ενδεχόμενης πυροδότησης βρόμικης βόμβας στην Ουάσιγκτον.

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Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως οι αμερικανικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν τα σχέδια του Ιράν ως μια προσπάθεια διερεύνησης επιλογών, χωρίς να θεωρούν ότι υπάρχει άμεση απειλή επίθεσης προς το παρόν, όπως επεσήμανε το CNN.

Επιπλέον, το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος, περιλαμβάνοντας τοποθεσίες και στόχους, σύμφωνα με δύο πηγές. Επιπλέον, αποκαλύπτει πως Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν αρκετές συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα με σκοπό τη διαχείριση της απειλής.

Η βρόμικη βόμβα χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργού υλικού. Σε αντίθεση με το πυρηνικό όπλο, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη, αλλά μπορεί να επιφέρει ραδιενεργή μόλυνση και να δημιουργήσει σημαντική αναστάτωση και δημόσια αναταραχή.