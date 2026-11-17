Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη εντός της εβδομάδας, αν και αναλυτές εκτιμούν πως δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις

Με ένα τσιγάρο ανά χείρας, φορώντας γυαλιά ηλίου και καθισμένος σε δερμάτινη πολυθρόνα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εικονίζεται σε φωτογραφικό και οπτικό υλικό από την επίσκεψή του σε χιονοδρομικό θέρετρο κοντά στα σύνορα με την Κίνα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Οι εικόνες αυτές δημοσιοποιήθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη εντός της εβδομάδας, στο περιθώριο του ταξιδιού του στην Κίνα.

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«Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα ήταν καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει, συμπληρώνοντας πως η πραγματοποίηση του ταξιδιού από πλευράς Κιμ εξαρτάται από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Κιμ κατά την πρώτη του θητεία.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin https://t.co/IPbo3yBaFm — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν μετέβη την Κυριακή και τη Δευτέρα στην τουριστική περιοχή Σαμτζιγιόν, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Στο υλικό του επίσημου πρακτορείου KCNA, ο ηγέτης εμφανίζεται χαμογελαστός να καπνίζει ενώ πίσω του στέκεται η σύζυγός του, Ρι Σολ Τζου. Σε άλλη λήψη διακρίνεται η μικρή του κόρη, Κιμ Τζου Ε, να κάνει σκι φορώντας λευκή στολή, δίχως κράνος. Η παρουσία της κόρης του συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχει εκτιμήσει πως προετοιμάζεται για τη διαδοχή του πατέρα της.

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Kim Jong Un en visite dans une station de ski avec sa famille Des images diffusées par la télévision d’État nord-coréenne KCTV montrent le dirigeant Kim Jong Un en visite dans la station touristique de Samjiyon, dans la province de Ryanggang, où il inspecte les pistes de ski, les bâtiments et les infrastructures du complexe, les 15 et 16 novembre. — Le Figaro (@Le_Figaro) November 17, 2026

Το Σαμτζιγιόν βρίσκεται πλησίον των κινεζικών συνόρων και του όρους Παεκτού, που θεωρείται ιερός τόπος γέννησης του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Κατά την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις, ο Κιμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των κατασκευών. Όπως μετέδωσε το KCNA, ο ηγέτης δήλωσε ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι άψογες, καθώς έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ εντυπωσιάστηκε από το τοπίο που του θύμισε πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος.

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KCNA via REUTERS

Τα σενάρια για συνάντηση με τον Τραμπ

Παρά τη χρονική σύμπτωση της επίσκεψης του Κιμ με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αναλυτές εκτιμούν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη συνάντηση. Η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο APEC στη Σενζέν, η οποία απέχει πάνω από 2.500 χιλιόμετρα από το Σαμτζιγιόν. Ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Korea Institute for National Unification, δήλωσε στο AFP ότι η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει μήνυμα προς τις ΗΠΑ. «Η ανακοίνωση του KCNA δεν περιέχει κανένα μήνυμα που να απευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχουν ενδείξεις προετοιμασίας για συνάντηση», ανέφερε, προσθέτοντας πως η επίσκεψη δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί προετοιμασία για συνάντηση μέσα στην εβδομάδα.

KCNA via REUTERS