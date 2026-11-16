Στιγμιότυπο από το ΚΤΕΛ Κηφισού όπου συνεχίζεται η κίνηση των εκδρομέων για τις μέρες του Πάσχα. Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαϊου 2024 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται επί 51 έτη στον τουρισμό επικαλείται «εσωτερική δικαστική διαμάχη» και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες για την απόφαση αναστολής

Την προσωρινή παύση της λειτουργίας της ανακοίνωσε η Ζορπίδης Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 51 χρόνια στο χώρο του οργανωμένου τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της.

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«Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα έχουν συσσωρευτεί σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία, στην παρούσα φάση, την προσωρινή παύση της λειτουργίας της εταιρείας», επισημαίνεται.

«Πριν από 51 χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι με ένα όνειρο: να δώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο. Αυτό το όνειρο έγινε μια ολόκληρη ζωή. Μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, προσπάθεια, επιτυχίες, δυσκολίες και πάνω απ’ όλα ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ζορπίδης.

«Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειές της για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες μας. Προτεραιότητά μας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, με σεβασμό προς όλους. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται. Όμως, όσα δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να σβηστούν από μια δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο κ. Ζορπίδης ευχαρίστησε τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην εταιρεία και τους ταξιδιώτες που την εμπιστεύτηκαν και εκφράζει την ελπίδα οι συνθήκες να επιτρέψουν στο μέλλον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο..

«Μέχρι τότε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό.Εις το επανιδείν.», κατέληξε,