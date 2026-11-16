Nations League: Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη απέναντι στη Σερβία
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη League A με νίκη 1-0 επί της Σερβίας, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, όσους η Γερμανία και η Ολλανδία. Η τριπλή ισοβαθμία, ωστόσο, άφησε τη «γαλανόλευκη» στην τρίτη θέση, εκτός προημιτελικών, αλλά με εξασφαλισμένη την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.
Η βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στην προηγούμενη αγωνιστική αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της προσπάθειας της Εθνικής.
Παρά τη νίκη στο φινάλε, η Ελλάδα υστέρησε στην ισοβαθμία, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Ολλανδία τη δεύτερη.
Η τρίτη θέση, πάντως, εξασφάλισε στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την παρουσία της στη League A και στη διοργάνωση της σεζόν 2028-29, χωρίς να χρειαστεί να διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ.
Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Εθνικής
1η αγωνιστική (24/9/2026)
Ολλανδία – Γερμανία 1-1
Σερβία – Ελλάδα 1-2
2η αγωνιστική (27/9/2026)
Σερβία – Ολλανδία 1-2
Γερμανία – Ελλάδα 0-1
3η αγωνιστική (1/10/2026)
Γερμανία – Σερβία 2-0
Ελλάδα – Ολλανδία 2-2
4η αγωνιστική (4/10/2026)
Ελλάδα – Γερμανία 0-0
Ολλανδία – Σερβία 2-1
5η αγωνιστική (13/11/2026)
Ολλανδία – Ελλάδα 7-0
Σερβία – Γερμανία 1-3
6η αγωνιστική (16/11/2026)
Ελλάδα – Σερβία 1-0
Γερμανία – Ολλανδία 5-0
Η τελική βαθμολογία:
1. Γερμανία 11 (11-3)
2. Ολλανδία 11 (14-10)
3. Ελλάδα 11 (6-10)
4. Σερβία 0 (4-12)