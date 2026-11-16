Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη League A με νίκη 1-0 επί της Σερβίας, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, όσους η Γερμανία και η Ολλανδία. Η τριπλή ισοβαθμία, ωστόσο, άφησε τη «γαλανόλευκη» στην τρίτη θέση, εκτός προημιτελικών, αλλά με εξασφαλισμένη την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.

Η βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στην προηγούμενη αγωνιστική αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της προσπάθειας της Εθνικής.

Παρά τη νίκη στο φινάλε, η Ελλάδα υστέρησε στην ισοβαθμία, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Ολλανδία τη δεύτερη.

Η τρίτη θέση, πάντως, εξασφάλισε στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την παρουσία της στη League A και στη διοργάνωση της σεζόν 2028-29, χωρίς να χρειαστεί να διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Εθνικής

1η αγωνιστική (24/9/2026)

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Σερβία – Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική (27/9/2026)

Σερβία – Ολλανδία 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

3η αγωνιστική (1/10/2026)

Γερμανία – Σερβία 2-0

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

4η αγωνιστική (4/10/2026)

Ελλάδα – Γερμανία 0-0

Ολλανδία – Σερβία 2-1

5η αγωνιστική (13/11/2026)

Ολλανδία – Ελλάδα 7-0

Σερβία – Γερμανία 1-3

6η αγωνιστική (16/11/2026)

Ελλάδα – Σερβία 1-0

Γερμανία – Ολλανδία 5-0

Η τελική βαθμολογία:

1. Γερμανία 11 (11-3)

2. Ολλανδία 11 (14-10)

3. Ελλάδα 11 (6-10)

4. Σερβία 0 (4-12)