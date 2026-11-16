Ο καθηγητής Μάικλ Φρίμαν, υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν πιθανότατα στραγγαλίστηκε από πίσω και στη συνέχεια το σώμα του κρεμάστηκε από το κρεβάτι του κελιού του

Την εκτίμηση ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας και δεν έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο κελί του διατύπωσε κορυφαίος ειδικός στην ιατροδικαστική, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του διαβόητου χρηματιστή.

Ο καθηγητής Μάικλ Φρίμαν, μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC, υποστήριξε ότι ο κρατούμενος πιθανότατα στραγγαλίστηκε από πίσω και στη συνέχεια το σώμα του κρεμάστηκε από το κρεβάτι του κελιού του, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ο θάνατός του ως αυτοκτονία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο ειδικός, ο οποίος έχει συνεργαστεί με γενικούς εισαγγελείς των ΗΠΑ σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό έπειτα από περίπου έναν χρόνο μελέτης του ιατροδικαστικού φακέλου του χρηματιστή, τον οποίο απέκτησε από τον αδελφό του, Μαρκ Έπσταϊν.

Όπως ανέφερε, οι φωτογραφίες από τη σορό αποκαλύπτουν τραυματισμούς που, κατά την εκτίμησή του, δεν συνάδουν με το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για εκτεταμένη αιμορραγία στον αριστερό ώμο, καθώς και για τραύματα στο πρόσωπο που υποδηλώνουν ότι ο χρηματιστής ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση πριν από τον θάνατό του.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στα σημάδια που, όπως υποστηρίζει, διακρίνονται πάνω από το αποτύπωμα του βρόχου στον λαιμό του χρηματιστή. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ίχνη που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από τα νύχια του θύματος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αντικείμενο που τον έσφιγγε.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Αυτά τα σημάδια θα ήταν συμβατά με στραγγαλισμό, ιδιαίτερα από πίσω, καθώς και με την προσπάθεια του θύματος να αφαιρέσει τον βρόχο από τον λαιμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι τραυματισμοί και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το σώμα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Επομένως, απομένει μόνο μία εξήγηση: ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας», υποστήριξε ο καθηγητής Φρίμαν.

Ο ίδιος παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης του τη Δευτέρα στο University College London, διευκρινίζοντας ότι δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό, αλλά βασίστηκε αποκλειστικά στον ιατροδικαστικό φάκελο και στο φωτογραφικό υλικό.

Η επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας και οι αμφιβολίες της οικογένειας Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και trafficking ανηλίκων.

Οι αμερικανικές Αρχές είχαν χαρακτηρίσει τον θάνατό του αυτοκτονία, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις αμυντικών τραυμάτων που θα αναμένονταν στην περίπτωση εμπλοκής άλλου προσώπου.

Διαφήμιση

Ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, ωστόσο, υποστηρίζει σταθερά ότι ο Τζέφρι δολοφονήθηκε, αμφισβητώντας την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.

Από την πλευρά της, η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, δρ Μπάρμπαρα Σάμπσον, έχει υπερασπιστεί το πόρισμα των Αρχών, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τον προσδιορισμό της αιτίας και του τρόπου θανάτου του χρηματιστή.

Οι νέες εκτιμήσεις του καθηγητή Φρίμαν επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του χρηματιστή, χωρίς ωστόσο να αποτελούν επίσημη αναθεώρηση του ιατροδικαστικού πορίσματος ή νέα απόφαση των αμερικανικών Αρχών.