Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε ένα νέο αινιγματικό story στα social media, καθώς αναδημοσίευσε ένα βίντεο από ένα podcast.

Στο εν λόγω podcast, οι παρουσιαστές αναφέρονται σε ζητήματα συμπεριφοράς και στο ότι ορισμένοι άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που έχουν φερθεί.

Να σημειωθεί ότι προσφάτως έληξε η τιμωρία του ομογενή γκαρντ, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα μήνα είχε σχολιάσει στο Instagram, κάτω από μια δημοσίευση, αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο του στον Ολυμπιακό.

«Μείνε δυνατός. Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί. Καίνε τη γέφυρα επειδή νομίζουν πως χρειάζεται να την περάσεις. Καθ’όλη τη διάρκεια που τη χρειάζονται».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ: