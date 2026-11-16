Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται στα Άνω Λιόσια έχοντας εγκατεστημένο ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο λειτουργούσε στη μέγιστη ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των κατοίκων

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε κινητή… ντισκοτέκ, προκαλώντας αναστάτωση στα Άνω Λιόσια, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (16/11/2026).

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται στην περιοχή, έχοντας εγκατεστημένο ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο λειτουργούσε στη μέγιστη ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των κατοίκων.

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Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 25χρονο οδηγό, ενώ κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές, που ήταν τοποθετημένοι στο όχημα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Μάλιστα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο νεαρός οδηγούσε όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας είχε αφαιρεθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2026, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.