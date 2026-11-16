Ενδέχεται να παραμείνουν και τα τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή εφόσον κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό

Τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Theodore Roosevelt, έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Το αεροπλανοφόρο επιχειρεί αυτήν τη στιγμή εντός της περιοχής ευθύνης της CENTCOM στο πλαίσιο προγραμματισμένης ανάπτυξής του», αναφέρεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.

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Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδώσει το Σάββατο πως αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατευθυνόταν στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αντικαταστήσει ένα εκ των δύο – USS Geoge HW Bush και USS George Washington – που επιχειρούν στην περιοχή. Ωστόσο, ενδέχεται να παραμείνουν και τα τρία εφόσον κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες πως δεν αναμένει, ούτε επιδιώκει επανέναρξη εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο μέχρι στιγμής.