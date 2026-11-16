Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Euro U21 2027 επικρατώντας της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21 2027 έφερε πανηγυρισμούς και έντονη συγκίνηση, με τους ποδοσφαιριστές να επιφυλάσσουν μια ξεχωριστή στιγμή στον προπονητή τους, Γιάννη Ταουσιάνη.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση.

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Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Απόστολος Νικολαΐδης», οι διεθνείς ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την επίτευξη του στόχου τους. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες του.

Μάλιστα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών του, οι ποδοσφαιριστές τον σήκωσαν στα χέρια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την αναγνώριση και την εκτίμησή τους για τη δουλειά του.

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