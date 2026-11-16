Σύμφωνα με τις αρχές, το προσωπικό φέρεται να άσκησε υπέρμετρη βία στον ασθενή ενώ ήταν δεμένος, προκαλώντας τον θάνατό του, όπως προκύπτει από βίντεο διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών

Σοκ και οργή προκαλεί η αποτρόπαια δολοφονία του 32χρονου Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό, που σημειώθηκε το Σάββατο (14/11) έγινε όταν ο 32χρονος επιχείρησε να απελευθερωθεί από τους ιμάντες με τους οποίους ήταν δεμένος στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

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Μέλη του προσωπικού φέρονται να άσκησαν υπέρμετρη βία προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν, προκαλώντας του τραύματα που, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησαν στον θάνατό του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα (16/11) σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ έχουν συλλάβει ακόμη τέσσερις νοσηλευτές. Όπως μεταδίδουν κροατικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τη Δευτέρα, περιλαμβάνονται ένας γιατρός και τρεις νοσηλευτές. Η αστυνομία, πάντως, δεν δημοσιοποίησε τις επαγγελματικές τους ιδιότητες, ανακοινώνοντας μόνο την ηλικία και το φύλο τους.

Το βίντεο των οκτώ λεπτών που προκάλεσε οργή

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έχει διαδραματίσει ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών, το οποίο διέρρευσε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της ψυχιατρικής κλινικής.

Στις εικόνες διακρίνονται μέλη του προσωπικού να γρονθοκοπούν τον ασθενή στο στήθος, να ασκούν πίεση στο σώμα του και να κρατούν ένα μαξιλάρι πάνω στο πρόσωπό του.

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Στο περιστατικό εμφανίζονται να βρίσκονται παρόντες και άλλοι νοσηλευτές, καθώς και ένας γιατρός.

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε έντονη αγανάκτηση στην κροατική κοινωνία, πυροδοτώντας συζητήσεις για τις συνθήκες νοσηλείας και την αντιμετώπιση ανθρώπων με ψυχικές παθήσεις.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία», εκφράζοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση.

Παραιτήθηκε η διοίκηση του νοσοκομείου – Νέα κινητοποίηση στις 21 Νοεμβρίου

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αναταράξεις και στη διοίκηση της ψυχιατρικής κλινικής, καθώς ο διευθυντής του νοσοκομείου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Το Σάββατο, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Ζάγκρεμπ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 32χρονο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις.

Η οικογένειά του απηύθυνε νέο κάλεσμα για συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 21 Νοεμβρίου, ζητώντας να συνεχιστεί η κινητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από την υπόθεση.

Η έρευνα των κροατικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με αντικείμενο τις συνθήκες θανάτου του ασθενούς και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων.