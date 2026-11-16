Ομπράντοβιτς: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε τα λάθη»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού επισήμανε την ανάγκη ελέγχου του ρυθμού και περιορισμού των λαθών ενόψει των εκτός έδρας αναμετρήσεων με τη Βίρτους και τη Ζάλγκιρις

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) με προορισμό την Μπολόνια, όπου την Τρίτη (17/11, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη συνέχεια, η ομάδα θα ταξιδέψει στο Κάουνας για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις την Πέμπτη (19/11, 20:00), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την αναχώρηση, αναφερόμενος στις απαιτήσεις των δύο αναμετρήσεων και στην ανάγκη συγκέντρωσης και περιορισμού των λαθών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίζουν στο transition. Είναι πρώτοι στην Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ.

Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να παίξεις έξυπνα, αν δεν θέλεις να τους δώσεις ευκαιρίες να τρέξουν και να πετύχουν εύκολους πόντους».

Όπως είπα, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών.

Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ναι, το έχω συζητήσει πολλές φορές. Κάθε φορά που κάνουμε λιγότερα λάθη ελέγχουμε το ματς, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».



