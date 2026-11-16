Η Εθνική επικράτησε με 1-0 της Σερβίας, εξασφάλισε την παραμονή της στη League A, αλλά το 5-0 της Γερμανίας επί της Ολλανδίας την άφησε εκτός προημιτελικών.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του Nations League, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό.

Ο Γιώργος Μασούρας πέτυχε το γκολ που έδωσε το τρίποντο στη «γαλανόλευκη», η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στη League A και την επόμενη σεζόν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

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Το επιβλητικό 5-0 της Γερμανίας επί της Ολλανδίας οδήγησε σε τριπλή ισοβαθμία, με την Ελλάδα να μένει εκτός συνέχειας.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε τους 11 βαθμούς, όσους και οι δύο αντίπαλοί της, ωστόσο τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια δεν της επέτρεψαν να βρεθεί στην πρώτη δυάδα του ομίλου.

Παρά τον αποκλεισμό, η τρίτη θέση εξασφάλισε στην Εθνική την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League για τη σεζόν 2028/29.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και απείλησε από τα πρώτα λεπτά.

Στο 2′, ο Δουβίκας συνεργάστηκε με τον Παυλίδη, όμως ο τελευταίος δεν κατάφερε να κοντρολάρει σωστά την μπάλα, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί απέναντι από τον Πέτροβιτς.

Η Σερβία απάντησε στο 15′, όταν ο Ρότα χρειάστηκε να επέμβει και να απομακρύνει την μπάλα πριν οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν από κοντά.

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Στο 19′ ο Τζόλης δοκίμασε το πόδι του από τα αριστερά, με τον Πέτροβιτς να αποκρούει, ενώ λίγο αργότερα ο Κουλιεράκης κέρδισε μέτρα και μπήκε στην περιοχή, χωρίς να καταλογιστεί παράβαση στη φάση όπου έπεσε στο έδαφος.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη.

Στο 22′ ο Ανδρούτσος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σέρβο τερματοφύλακα από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο 32′ ο Ρότα και στο 33′ ο Τζόλης είδαν τις προσπάθειές τους να σταματούν και πάλι στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, ενώ μετά την ανάπαυλα ο ρυθμός έπεσε. Η Ελλάδα διατηρούσε την πρωτοβουλία, αλλά δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές προϋποθέσεις για να απειλήσει.

Η λύση ήρθε στο 69ο λεπτό. Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντόπισε τον Γιώργο Μασούρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να βρίσκεται σε θέση βολής και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την Εθνική να παίρνει μια σημαντική νίκη, αλλά να μην πανηγυρίζει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Γκολ: 69′ Μασούρας

Κίτρινες: 7′ Ζαφείρης – 45′ Μπάμπιτς

Κόκκινες: –

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μανδάς, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (88′ Ρέτσος), Καρέτσας (61′ Μπακασέτας), Παυλίδης (73′ Κωστούλας), Τζόλης (88′ Τεττέη), Δουβίκας (61′ Μασούρας).

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς (46′ Γκουντέλι), Μπούκιαντς (80′ Σουκάτσεφ), Νεντέλικοβιτς (75′ Λούκιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς (65′ Τάντιτς), Γιόβιτς (65′ Σβέτκοβιτς).