Η αγορά εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις, με τις μετοχές που συνδέονται με την AI να εναλλάσσονται μεταξύ ισχυρών ανόδων και απότομων απωλειών, ενώ παράλληλα καταγράφεται μετακίνηση κεφαλαίων προς άλλους κλάδους της Wall Street

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/11) η Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και η αναταραχή στις μετοχές του κλάδου οδήγησαν σε ευρεία ρευστοποιητική τάση.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε όσο περνούσε η ώρα, με τον S&P 500 να υποχωρεί σχεδόν 2% και τον Dow Jones να καταγράφει απώλειες άνω του 1,4%. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός Nasdaq, ο οποίος έκλεισε με πτώση 2,49%, καθώς ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (SOX) κατέρρευσε κατά 5,3%.

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Στο επίκεντρο της ανησυχίας των επενδυτών βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται την Τρίτη, αλλά και η επικείμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Wall Street εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να εναλλάσσονται μεταξύ ισχυρών ανόδων και απότομων απωλειών, ενώ παράλληλα καταγράφεται μετακίνηση κεφαλαίων προς άλλους κλάδους της χρηματιστηριακής αγοράς.

«Είναι αυτή η εναλλαγή στην αγορά, ανάμεσα στην επιστροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης και στη μετατόπιση των επενδύσεων προς άλλους τομείς», ανέφερε ο Ross Mayfield, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής της Baird. Όπως σημείωσε, τις τελευταίες εβδομάδες οι μετοχές του κλάδου καταγράφουν εντυπωσιακές ανόδους τη μία ημέρα και απότομες πτώσεις την αμέσως επόμενη.

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Ο ίδιος εκτίμησε, πάντως, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικού πανικού και πλήρους αποχώρησης των επενδυτών από την Wall Street, αλλά περισσότερο μια προσπάθεια αναζήτησης ευκαιριών σε άλλους τομείς.

Απώλειες για Nvidia και μετοχές τεχνολογίας

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 4,1%, διευρύνοντας τις απώλειές της μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang, έπειτα από καταγγελίες για εξωσυζυγική σχέση με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζος κατάσκοπος. Η εξέλιξη αυτή προστέθηκε στις ανησυχίες για την ταχύτατη επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης και τους πιθανούς κινδύνους που τη συνοδεύουν.

Η αποχώρηση του Huang προκάλεσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και νέα παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία εξέδωσε κανόνα που περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας στα πλέον προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικών εταιρειών, όπως η Nvidia. Η απόφαση έρχεται ενόψει της αναμενόμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

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Η εικόνα στον κλάδο των ημιαγωγών έχει επιδεινωθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Στα μέσα Ιουνίου, ο δείκτης SOX κατέγραφε άνοδο 106,6% από την αρχή του έτους. Έκτοτε, ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν περίπου στο 43%, αν και εξακολουθούν να είναι σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με την άνοδο του ευρύτερου δείκτη S&P 500.

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών έχει οδηγήσει τον Nasdaq σε απώλειες άνω του 10% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος που είχε καταγράψει στις 6 Οκτωβρίου, εξέλιξη που σηματοδοτεί ότι ο δείκτης βρίσκεται πλέον σε περιοχή διόρθωσης.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Nvidia θα ανακοινώσει αύξηση κερδών κατά 90,4% σε ετήσια βάση, με τα έσοδά της να διαμορφώνονται στα 109,10 δισ. δολάρια.

Πού έκλεισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street

Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με σημαντικές απώλειες:

Dow Jones: Υποχώρησε κατά 739,38 μονάδες ή 1,41%, στις 51.608,17 μονάδες.

Υποχώρησε κατά 739,38 μονάδες ή 1,41%, στις 51.608,17 μονάδες. S&P 500: Έχασε 145,08 μονάδες ή 1,92%, κλείνοντας στις 7.416,59 μονάδες.

Έχασε 145,08 μονάδες ή 1,92%, κλείνοντας στις 7.416,59 μονάδες. Nasdaq Composite: Κατέγραψε πτώση 626,51 μονάδων ή 2,49%, στις 24.509,76 μονάδες.

Στο επίκεντρο και οι δηλώσεις Warsh για την οικονομία και τα επιτόκια

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις τοποθετήσεις του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Kevin Warsh, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία.

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Όπως ανέφερε, τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν από την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης με ευρύτερη κατανομή των οφελών έως την ενίσχυση της ανεργίας και την επιβράδυνση της οικονομίας, εφόσον οι αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων αποδειχθούν κατώτερες των προσδοκιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC), τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη και ενδέχεται να δώσουν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής ενόψει της επόμενης απόφασης για τα επιτόκια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν σε 95,7% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Ισχυρές απώλειες σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος του τεχνολογικού τομέα. Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών Intel και Micron υποχώρησαν και οι δύο περισσότερο από 7%.

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Η CoreWeave, εταιρεία παροχής υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έχασε 6,1%, ενώ η ανταγωνίστριά της Nebius υποχώρησε κατά 7,6%.

Απώλειες μεταξύ 2,4% και 4,1% κατέγραψαν επίσης οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet, Amazon και Meta. Η Dell υποχώρησε κατά 7%, ενώ η Super Micro Computer έκλεισε με πτώση 6,9%.

Η αρνητική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι μετοχές που υποχώρησαν ήταν 3,45 φορές περισσότερες από εκείνες που ενισχύθηκαν. Καταγράφηκαν 68 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 590 νέα χαμηλά.

Στον Nasdaq, 1.131 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 3.697 με απώλειες, με τις πτωτικές μετοχές να υπερτερούν κατά 3,27 προς 1. Ο S&P 500 κατέγραψε 21 νέα υψηλά και επτά νέα χαμηλά 52 εβδομάδων, ενώ στον Nasdaq σημειώθηκαν 51 νέα υψηλά και 489 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στη Wall Street ανήλθε σε 17,91 δισ. μετοχές, έναντι του μέσου όρου των 18,66 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.