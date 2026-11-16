Φορτηγά πλοία στον Κόλπο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Iρανικές πηγές δηλώνουν έτοιμες να διευκολύνουν τον ελληνικό στόλο στην περιοχή καλώντας τη χώρα μας να συνεργαστεί επ’ αυτού με ιρανούς αξιωματούχους

Πρόκειται για το τέταρτο δεξαμενόπλοιο που υπέστη ζημιά εξαιτίας πρόσκρουσης σε νάρκη κατά την προσπάθειά του να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι άλλο ένα δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το όνομα του πλοίου, το φορτίο του ή η τύχη του πληρώματος. Επισημαίνεται όμως πως πρόκειται για το τέταρτο δεξαμενόπλοιο που υπέστη ζημιά εξαιτίας πρόσκρουσης σε νάρκη κατά την προσπάθειά του να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή.

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Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.