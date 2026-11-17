Οι τραυματίες ανέρχονται σε μερικές δεκάδες, με την πλειονότητα αυτών να φέρει ελαφρά τραύματα, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία

Σύγκρουση δύο τρένων πλησίον του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού στην Πράγα, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/11), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, οι τραυματίες ανέρχονται σε μερικές δεκάδες, με την πλειονότητα αυτών να φέρει ελαφρά τραύματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, η Τσεχική Διοίκηση Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων πραγματοποιούν εκτροπές προς άλλους σταθμούς της πόλης.

Na místě probíhají záchranářské práce. Předběžně je asi 15 zraněných. https://t.co/LPYajdIuj2 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Οι δύο αμαξοστοιχίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης και οι περισσότεροι τραυματίες είναι ελαφρά. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

🚨 Srážka dvou vlaků v Praze: Policie odhaduje počet zraněných na desítky. U pražského hlavního nádraží se v úterý ráno srazily dva osobní vlaky. Na místě nadále probíhá rozsáhlý zásah záchranných složek. 🚑 „Záchranné práce stále probíhají v plném nasazení. Počet zraněných odhadujeme na nižší desítky,“ uvedla policie v aktuálním vyjádření. Záchranáři v souvislosti s nehodou aktivovali traumaplán, který umožňuje koordinovat pomoc při mimořádných událostech s větším počtem zraněných. 🎥 Podívejte se na záběry přímo z místa nehody. Přesný počet zraněných ani závažnost jejich zdravotního stavu zatím nejsou definitivně potvrzeny. Διαφήμιση Διαφήμιση November 17, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ότι το ατύχημα δεν προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο όπου έγινε η σύγκρουση βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους τραυματίες, αλλά και ειδικό μηχάνημα εκκένωσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η επιχείρηση βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού, με βασική προτεραιότητα τη διαλογή των τραυματιών ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα..

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026