Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει ρήτρα NBA-out, η οποία επιτρέπει στον Γάλλο γκαρντ να αποχωρήσει από την ομάδα εφόσον προκύψει πρόταση από σύλλογο του NBA

Σε συμφωνία με τον Κίλιαν Χέιζ για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής ήρθε η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο. Οι «μπλαουγκράνα» κινήθηκαν στην αγορά αναζητώντας λύση για το κενό που δημιουργεί η απουσία του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της σεζόν, με εννέα συνεχόμενες νίκες σε Liga Endesa και EuroLeague, η ισπανική ομάδα αποφάσισε να ενισχυθεί ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί την επιλογή της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει έναν σημαντικό όρο που αφορά το μέλλον του στο NBA.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η συμφωνία με ειδικό όρο για το NBA

Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο, ο Χέιζ έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελόνα, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει ρήτρα NBA-out. Ο συγκεκριμένος όρος επιτρέπει στον Γάλλο γκαρντ να αποχωρήσει από την ομάδα, εφόσον προκύψει πρόταση από σύλλογο του NBA.

Η μεταγραφή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Καταλανοί καλούνται να διαχειριστούν την απουσία του Πάντερ, ο οποίος αποτελεί βασικό κομμάτι της περιφερειακής τους γραμμής. Ο τραυματισμός του Αμερικανού δημιουργεί ένα σημαντικό αγωνιστικό κενό, το οποίο η Μπαρτσελόνα επιχειρεί να καλύψει με την προσθήκη του 24χρονου Χέιζ.

Το όνομα του Γάλλου είχε απασχολήσει έντονα και άλλες ομάδες της EuroLeague το προηγούμενο διάστημα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε εξετάσει την περίπτωσή του, ενώ σε σχετικά δημοσιεύματα είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, ως πιθανή λύση για την αντικατάσταση του Γιαν Μοντέρο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η παρουσία του Χέιζ στο NBA

Ο Κίλιαν Χέιζ επιλέχθηκε στο Νο7 του NBA Draft το 2020 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η καλύτερη στατιστικά χρονιά του ήταν η σεζόν 2022/23, όταν μέτρησε 10,3 πόντους και 6,9 ασίστ ανά αγώνα.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Σακραμέντο Κινγκς, καταγράφοντας 5,5 πόντους και 3,5 ασίστ σε 23 παιχνίδια. Συνολικά, σε 239 συμμετοχές στο NBA με τις φανέλες των Πίστονς, των Μπρούκλιν Νετς και των Κινγκς, είχε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα.

Οι επιδόσεις του στην G-League

Παράλληλα, ο Γάλλος γκαρντ είχε έντονη παρουσία και στην G-League, όπου κατέγραψε ιδιαίτερα παραγωγικές εμφανίσεις. Τη σεζόν 2024/25, με τη θυγατρική ομάδα των Νετς, είχε μέσο όρο 20,8 πόντους και 7,6 ασίστ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο συνέχισε σε ανάλογους ρυθμούς με τη θυγατρική των Κλίβελαντ Καβαλίερς, σημειώνοντας 22,4 πόντους και 8,4 ασίστ σε 19 αναμετρήσεις.

Η Μπαρτσελόνα προσθέτει έτσι στο ρόστερ της έναν γκαρντ με εμπειρία από το NBA και υψηλή δημιουργική παραγωγή στην G-League, επιδιώκοντας να διατηρήσει την αγωνιστική της δυναμική σε Ισπανία και Ευρώπη.