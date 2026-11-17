Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ICDP, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνουν τα δίκτυά τους στην Ευρώπη μοιραζόμενες συχνά εγκαταστάσεις

Πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν τον αριθμό των αντιπροσώπων τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κινεζικές μάρκες τους αυξάνουν, παίρνοντας θέση και μεγαλώνοντας το δίκτυό τους στην Γηραιά Ήπειρο. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αλλά, κυρίως, να δημιουργήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο που θα περιλαμβάνει εκτός από την πώληση, τα ανταλλακτικά και το συνεργείο.

Έτσι, θα καταφέρουν να κερδίσουν την εκτίμηση των καταναλωτών, ενώ θα αυξήσουν την αξιοπιστία τους και την ταχύτητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Οι Κινέζοι βλέπουν καθημερινά την αναγκαιότητα ενός τέτοιου δικτύου και επενδύουν σε αυτό, σύμφωνα με τα ευρήματα του Εγχειριδίου Ευρωπαϊκής Διανομής Αυτοκινήτων 2026 από την εταιρεία συμβούλων ICDP.

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Η επέκταση της Omoda & Jaecoo είναι μεγάλη. Ο αριθμός των κύριων σημείων πώλησης των αντιπροσώπων τους στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 221 σε 685 σημεία. Την 1η Ιανουαρίου 2026 η MG είχε περίπου 1.200 σημεία πώλησης και η BYD περίπου 900 σημεία.

Την ίδια χρονική περίοδο, το δίκτυο πωλήσεων των γνωστών εμπορικών σημάτων στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συρρικνώθηκε κατά 4,7%, την ίδια στιγμή που το δίκτυο σέρβις συρρικνώθηκε κατά 1,9%. Συνεπώς, οι κατασκευαστές διατηρούν αναλογικά περισσότερες θέσεις για συντήρηση και επισκευή από ό,τι για πωλήσεις. Συνολικά, η ICDP κατέγραψε 44.947 σημεία πωλήσεων στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή 1.053 περισσότερα από ό,τι έναν χρόνο νωρίτερα. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται εξ ολοκλήρου στην προσέλευση των κινεζικών μαρκών με τις Leapmotor, Geely, Chery και Polestar να δημιουργούν συνεχώς νέα σημεία.

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Ένα εκτεταμένο δίκτυο δεν σημαίνει απαραίτητα νέα κτίρια. Σύμφωνα με το ICDP, τα μισά από τα σημεία πώλησης των κινεζικών μαρκών μοιράζονται μία τοποθεσία με μάρκες από καθιερωμένους κατασκευαστές. Η Leapmotor, για παράδειγμα, αξιοποιεί πλήρως το δίκτυο Stellantis, ενώ περισσότερο από το 70% των σημείων πώλησης μοιράζονται μία τοποθεσία με άλλες μάρκες του ομίλου. Αυτό καθιστά την επέκταση φθηνότερη. Η Leapmotor είχε σχεδόν 800 σημεία πώλησης κύριων αντιπροσώπων στις αρχές του τρέχοντος έτους, ενώ οι μέσες πωλήσεις ανά σημείο πώλησης το 2025 παρέμειναν κάτω από πενήντα αυτοκίνητα.

Τέλος, για τις εταιρείες MG, BYD και Omoda & Jaecoo, η ICDP διαπιστώνει ότι η αύξηση των πωλήσεων συμβαδίζει με την αύξηση των σημείων πωλήσεων, όπου στις περισσότερες αγορές, κατά μέσο όρο, πωλούνται περίπου 200 αυτοκίνητα ανά κύριο αντιπρόσωπο.