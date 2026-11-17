Ανησυχία προκάλεσε, πάντως, η κατάσταση του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 128-110 απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, καταγράφοντας ακόμη ένα double-double, σε μία από τις οκτώ αναμετρήσεις της βραδιάς στο NBA. Οι Φοίνιξ Σανς σταμάτησαν τους Ντένβερ Νάγκετς με 117-105, οι Φιλαδέλφεια 76ερς πέρασαν από το Μπρούκλιν με 135-123, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 39 πόντους στη νίκη των Κλίβελαντ Καβαλίερς επί των Σικάγο Μπουλς.

Μαϊάμι Χιτ – Χιούστον Ρόκετς 128-110: Double-double για τον Αντετοκούνμπο

Οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας με 128-110 των Χιούστον Ρόκετς και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 8-6, μετά το αρνητικό ξεκίνημα με τέσσερις διαδοχικές ήττες.

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι από τους πρωταγωνιστές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, έξι ασίστ και τρία μπλοκ σε 28 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Ο Έλληνας άσος είχε σημαντική συνεισφορά και στις δύο πλευρές του παρκέ, βοηθώντας το Μαϊάμι να επιβάλει τον ρυθμό του.

Οι Χιτ είχαν επιθετικό πλουραλισμό, με τον Κλέι Τόμπσον και τον Άντριου Γουίγκινς να σημειώνουν από 17 πόντους, ενώ οι Ντέιβιον Μίτσελ και Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσαν από 16. Ο Μάιρον Γκάρντνερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους.

Το Μαϊάμι κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα, μοιράζοντας 29 ασίστ και υποπίπτοντας μόλις σε εννέα λάθη. Παράλληλα, είχε 50% στα σουτ εντός πεδιάς και οκτώ μπλοκ. Για το Χιούστον, ο Άλπερεν Σενγκούν είχε 23 πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 22 πόντους.

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Ανησυχία προκάλεσε, πάντως, η κατάσταση του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο. Ο σέντερ των Χιτ είχε προλάβει να σημειώσει τέσσερις πόντους σε 15 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα.

Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 123-135: Η τριάδα που έκανε τη διαφορά

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς συνέχισαν την εξαιρετική πορεία τους, επικρατώντας με 135-123 των Μπρούκλιν Νετς και φτάνοντας τις 12 νίκες σε 15 παιχνίδια, παραμένοντας στην κορυφή της Ανατολής.

Η τριάδα των Τζοέλ Εμπίντ, Τζέιλεν Μπράουν και Ταϊρίς Μάξεϊ έκανε τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Ο Εμπίντ σημείωσε 37 πόντους, ο Μπράουν πρόσθεσε 31 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Μάξεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και εννέα ασίστ.

Για το Μπρούκλιν, ο Τζούλιους Ραντλ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 33 πόντους, ενώ ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 25 και ο Νόλαν Τραορέ πρόσθεσε 23. Η επιθετική παραγωγή των γηπεδούχων δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει την πορεία των Σίξερς.

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Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σικάγο Μπουλς 126-115: Στους 39 πόντους ο Μίτσελ

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντόνοβαν Μίτσελ, οδηγώντας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στη νίκη με 126-115 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 39 πόντους, εκ των οποίων οι 30 ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε ακόμη τέσσερα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα.

Ο Τάιρις Πρόκτορ πρόσθεσε 17 πόντους και ο Τζάρετ Άλεν έκανε double-double με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για τους Μπουλς, ο Νόρμαν Πάουελ σταμάτησε στους 27 πόντους, ενώ ο Μάτας Μπουζέλις είχε 23 και ο Τζέιλεν Σμιθ 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Καβαλίερς πήραν τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο και έφτασαν να προηγούνται με 17 πόντους. Το Σικάγο προσπάθησε να επιστρέψει, πλησίασε στους έξι, όμως ο Μίτσελ ανέλαβε ξανά δράση και έδωσε τη λύση στους γηπεδούχους.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 105-115

Το Ορλάντο πέρασε από τη Βοστώνη, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί έξι αγώνων των Σέλτικς. Ο Ντέσμοντ Μπέιν είχε 24 πόντους, ο Φραντς Βάγκνερ πρόσθεσε 21 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και εννέα ασίστ, ενώ για τους γηπεδούχους ο Τζέισον Τέιτουμ μέτρησε επίσης 24 πόντους και 12 ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν η τέταρτη περίοδος, στην οποία οι Μάτζικ σημείωσαν 40 πόντους.

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Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μέμφις Γκρίζλις 120-136

Οι Μέμφις Γκρίζλις επικράτησαν με 136-120 στην Ουάσινγκτον, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κάμερον Μπούζερ. Ο νεαρός άσος σημείωσε 29 πόντους, επτά ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ ο Ζακ Ίντι πρόσθεσε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους Γουίζαρντς, ο Άντονι Ντέιβις είχε 23 πόντους.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-98

Η Μινεσότα πήρε τη νίκη με 106-98, με τον Τέρενς Σάνον Τζούνιορ να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας με 34 πόντους και έξι ασίστ. Ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 18 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ για το Πόρτλαντ ο Ντένι Άβντιγια ξεχώρισε με 27 πόντους και οκτώ ριμπάουντ.

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-94

Οι Πέλικανς επικράτησαν με 115-94 των Γουόριορς, με τον Σάντικ Μπέι να σημειώνει 23 πόντους και τον Τζερεμάια Φίαρς να καταγράφει triple-double με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Από την πλευρά του Γκόλντεν Στέιτ, ο Γιαξέλ Λεντέμποργκ είχε 28 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και δύο μπλοκ.

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Ντένβερ Νάγκετς – Φοίνιξ Σανς 105-117

Οι Φοίνιξ Σανς έφυγαν με σημαντικό διπλό από το Ντένβερ, επικρατώντας με 117-105 και παίρνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους στη σεζόν. Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ οι Τζέιλεν Γκριν και Μάιλς Μπρίτζες πρόσθεσαν από 16 πόντους.

Για τους Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 28 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε επίσης 28 πόντους, με τους 18 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο. Το Φοίνιξ, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμα και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να ολοκληρώσουν την αντεπίθεσή τους.