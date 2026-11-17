Συνολικά εννέα αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague για την Τρίτη 17/11, με τα ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να ξεχωρίζουν

Με εννέα αναμετρήσεις συνεχίζεται την Τρίτη (17/11) η δράση στη EuroLeague, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με το ενδιαφέρον του κοινού να στρέφεται στις εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 19:00, ενώ οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Ιταλία απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στις 22:00.

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Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Πειραιά θέλει να επιστρέψει με ένα σημαντικό αποτέλεσμα από την εκτός έδρας αποστολή της, απέναντι σε έναν αντίπαλο που παραδοσιακά αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη στη διοργάνωση.

Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός, που ταξιδεύει στην Μπολόνια για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους στις 22:00. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μία απαιτητική δοκιμασία απέναντι στην ιταλική ομάδα και θα επιδιώξουν να φύγουν με τη νίκη μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Οι αγώνες της ημέρας:

18:00 Ντουμπάι – Αναντολού Εφές: Novasports 4

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Novasports Prime

20:00 Ζαλγκίρις – Μπάγερν: Novasports 3

20:00 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν: Novasports 5

21:30 Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας: Novasports Start

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρί: Novasports 4

21:30 Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ: Novasports 2

21:45 Παρτίζαν – Βαλένθια: Novasports 3

22:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός: Novasports Prime