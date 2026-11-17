Την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού ενώ παράλληλα συμπληρώνονται 53 χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973

Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Νεοκαισαρείας, ο οποίος αποτελεί μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του πρώιμου Χριστιανισμού.

Την ίδια ημέρα τιμώνται οι Άγιοι Γεννάδιος και Μάξιμος, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, οι Άγιοι Ζαχαρίας ο Σκυτοτόμος και Ιωάννης, καθώς και ο Άγιος Μιχαήλ Γκομπρόν, πρίγκιπας της Γεωργίας, μαζί με τους 134 στρατιώτες που μαρτύρησαν στο πλευρό του.

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Η 17η Νοεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, καθώς συμπληρώνονται 53 χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της αντίστασης στη δικτατορία.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Χίλντα

Γεννάδιος

Βίοι Αγίων

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός γεννήθηκε περίπου το 213 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου, λαμβάνοντας αρχικά το όνομα Θεόδωρος. Μετά από σπουδές στη φιλοσοφία και τη νομική, η γνωριμία του με τον Ωριγένη στην Καισάρεια της Παλαιστίνης τον έστρεψε στη θεολογία. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ανέλαβε την επισκοπή, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της πίστης. Η προσωνυμία «Θαυματουργός» αποδίδεται στα πολυάριθμα θαύματα που του καταγράφονται, όπως θεραπείες και παρεμβάσεις σε φυσικά φαινόμενα, με γνωστότερη τη διήγηση για τη μετακίνηση βουνού προς ανέγερση ναού. Εκοιμήθη περίπου το 270 μ.Χ.

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Ο Άγιος Γεννάδιος Α΄ υπηρέτησε ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458-471), σε μια εποχή θεολογικών συγκρούσεων μετά τη Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο, επιδιώκοντας την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Μάξιμος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ 431 και 434, εστιάζοντας στη διοικητική τάξη. Οι Άγιοι Ζαχαρίας ο Σκυτοτόμος και Ιωάννης μνημονεύονται στα συναξάρια, με τον όρο «Σκυτοτόμος» να παραπέμπει στο επάγγελμα του τεχνίτη δερμάτων του Ζαχαρία.

Ο Άγιος Μιχαήλ Γκομπρόν, Γεωργιανός ευγενής του 10ου αιώνα, μαρτύρησε το 914 μ.Χ. μαζί με 134 στρατιώτες του, αρνούμενος να αποκηρύξει τη χριστιανική πίστη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στον Καύκασο. Τέλος, η Αγία Χίλντα (614-680), γεννημένη στη Νορθουμβρία, υπήρξε σημαντική μορφή του αγγλικού μοναχισμού, διατελώντας ηγουμένη στη μονή του Γουίτμπι.