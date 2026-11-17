Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/11): Δράση με EuroLeague και Nations League
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά εννέα αναμετρήσεις για την EuroLeague, καθώς και έξι αγώνες για το Nations League που ξεκινούν στις 21:45 ώρα Ελλάδος
Πλούσιο είναι το σημερινό (16/11) αθλητικό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βίρτους Μπολόνια.
Παράλληλα, ξεχωρίζουν οι αγώνες του Nations League, η αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με την Ολλανδία για τα προκριματικά του EuroBasket 2027, αλλά και οι αγώνες των ATP Finals.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:30 Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς (Nitto ATP Finals 2026) – Magenta Sport 6
- 15:00 Αρτούρ Φις – Ραφαέλ Χόδαρ (Nitto ATP Finals 2026) – Magenta Sport 6
- 18:00 Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (EuroLeague) – Novasports 4HD
- 18:00 Ελλάδα – Ολλανδία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (EuroLeague) – Novasports Prime
- 20:00 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (EuroLeague) – Novasports 5HD
- 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague) – Novasports 3HD
- 21:00 Άντβερπ Τζάιαντς – Σαλόν Βίλπας (Basketball Champions League) – Magenta Sport 4
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague) – Novasports Start
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρί (EuroLeague) – Novasports 4HD
- 21:30 Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague) – Novasports 2HD
- 21:45 Ουαλία – Πορτογαλία (UEFA Nations League) – Novasports Premier League
- 21:45 Δανία – Νορβηγία (UEFA Nations League) – Novasports Extra 3
- 21:45 Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League) – Novasports Extra 2
- 21:45 Ιρλανδία – Κόσοβο (UEFA Nations League) – Novasports Extra 1
- 21:45 Πολωνία – Σουηδία (UEFA Nations League) – Novasports News
- 21:45 Ουκρανία – Γεωργία (UEFA Nations League) – Novasports 6HD
- 21:45 Παρτίζαν – Βαλένθια (EuroLeague) – Novasports 3HD
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (EuroLeague) – Novasports Prime