Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά εννέα αναμετρήσεις για την EuroLeague, καθώς και έξι αγώνες για το Nations League που ξεκινούν στις 21:45 ώρα Ελλάδος

Πλούσιο είναι το σημερινό (16/11) αθλητικό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βίρτους Μπολόνια.

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Παράλληλα, ξεχωρίζουν οι αγώνες του Nations League, η αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με την Ολλανδία για τα προκριματικά του EuroBasket 2027, αλλά και οι αγώνες των ATP Finals.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

12:30 Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς (Nitto ATP Finals 2026) – Magenta Sport 6

Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς (Nitto ATP Finals 2026) – Magenta Sport 6 15:00 Αρτούρ Φις – Ραφαέλ Χόδαρ (Nitto ATP Finals 2026) – Magenta Sport 6

Αρτούρ Φις – Ραφαέλ Χόδαρ (Nitto ATP Finals 2026) – Magenta Sport 6 18:00 Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (EuroLeague) – Novasports 4HD

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (EuroLeague) – Novasports 4HD 18:00 Ελλάδα – Ολλανδία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Ολλανδία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (EuroLeague) – Novasports Prime

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (EuroLeague) – Novasports Prime 20:00 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (EuroLeague) – Novasports 5HD

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (EuroLeague) – Novasports 5HD 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague) – Novasports 3HD

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague) – Novasports 3HD 21:00 Άντβερπ Τζάιαντς – Σαλόν Βίλπας (Basketball Champions League) – Magenta Sport 4

Άντβερπ Τζάιαντς – Σαλόν Βίλπας (Basketball Champions League) – Magenta Sport 4 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague) – Novasports Start

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague) – Novasports Start 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρί (EuroLeague) – Novasports 4HD

Μπαρτσελόνα – Παρί (EuroLeague) – Novasports 4HD 21:30 Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague) – Novasports 2HD

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague) – Novasports 2HD 21:45 Ουαλία – Πορτογαλία (UEFA Nations League) – Novasports Premier League

Ουαλία – Πορτογαλία (UEFA Nations League) – Novasports Premier League 21:45 Δανία – Νορβηγία (UEFA Nations League) – Novasports Extra 3

Δανία – Νορβηγία (UEFA Nations League) – Novasports Extra 3 21:45 Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League) – Novasports Extra 2

Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League) – Novasports Extra 2 21:45 Ιρλανδία – Κόσοβο (UEFA Nations League) – Novasports Extra 1

Ιρλανδία – Κόσοβο (UEFA Nations League) – Novasports Extra 1 21:45 Πολωνία – Σουηδία (UEFA Nations League) – Novasports News

Πολωνία – Σουηδία (UEFA Nations League) – Novasports News 21:45 Ουκρανία – Γεωργία (UEFA Nations League) – Novasports 6HD

Ουκρανία – Γεωργία (UEFA Nations League) – Novasports 6HD 21:45 Παρτίζαν – Βαλένθια (EuroLeague) – Novasports 3HD

Παρτίζαν – Βαλένθια (EuroLeague) – Novasports 3HD 22:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (EuroLeague) – Novasports Prime