Στα 369 ευρώ διαμορφώνεται η μέση ετήσια δαπάνη για δημοτικά τέλη και ύδρευση, με την έλλειψη ενιαίου πλαισίου να επιτρέπει στα δημοτικά συμβούλια ευρεία αυτονομία

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στα δημοτικά τέλη σε ολόκληρη τη χώρα, επιφέροντας άνισες οικονομικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, ακόμη και ανάμεσα σε γειτονικούς δήμους.

Όπως προκύπτει από έρευνα του τοπογράφου μηχανικού και στατιστικολόγου Νίκου Καρδούλα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η μέση ετήσια δαπάνη για τις εν λόγω χρεώσεις διαμορφώνεται στα 369 ευρώ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έλλειψη ενιαίου πλαισίου

Το συνολικό ύψος της επιβάρυνσης ενσωματώνει τα δημοτικά τέλη καθώς και τις δαπάνες για ύδρευση και αποχέτευση, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο τμήμα των πάγιων εξόδων κάθε οικογένειας.

Καίριο εύρημα της μελέτης είναι η απουσία ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου και καθορισμού των τιμολογίων σε εθνικό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, τα δημοτικά συμβούλια διατηρούν ευρεία αυτονομία στη διαμόρφωση των χρεώσεων, προκαλώντας αποκλίσεις που γίνονται ιδιαίτερα αισθητές, καθώς κάτοικοι γειτονικών δήμων καλούνται να πληρώσουν εντελώς διαφορετικά ποσά για παρεμφερείς υπηρεσίες.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις ανισότητες που υφίστανται στην επιβάρυνση των πολιτών αναλόγως με τον τόπο κατοικίας τους.

Οι 20 ακριβότεροι δήμοι της Ελλάδας

Σπετσών – 1.000 €

Παξών – 908 €

Ύδρας – 889 €

Ψαρών – 660 €

Φολεγάνδρου – 652 €

Άργους – Μυκηνών – 610 €

Κεντρικής Κέρκυρας – 594 €

Σίφνου – 564 €

Σίκινου – 563 €

Σιθωνίας – 557 €

Αλοννήσου – 549 €

Βόρειας Κέρκυρας – 545 €

Θήρας – 545 €

Νέας Προποντίδας – 544 €

Ιωαννιτών – 541 €

Αγκίστρι – 533 €

Κομοτηνής – 530 €

Ζακύνθου – 526 €

Σύμης – 522 €

Σύρου – Ερμούπολης – 520 €

Οι 20 φθηνότεροι δήμοι της Ελλάδας

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Αργιθέας – 139 €

Μεγανησίου – 142 €

Αμαρίου – 158 €

Αμφίκλειας – Ελάτειας – 164 €

Ικαρίας – 165 €

Λίμνης Πλαστήρα – 166 €

Δωδώνης – 171 €

Πωγωνίου – 178 €

Κεντρικών Τζουμέρκων – 180 €

Πρεσπών – 180 €

Γαύδου – 181 €

Μετσόβου – 182 €

Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας – 185 €

Σουλίου – 187 €

Μουζακίου – 193 €

Φούρνων Κορσεών – 194 €

Φαρκαδόνας – 195 €

Αγίου Βασιλείου – 196 €

Γεωργίου Καραϊσκάκη – 199 €

Οι 10 ακριβότεροι δήμοι της Αττικής

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Χαλανδρίου – 480 €

Ηρακλείου Αττικής – 430 €

Βριλησσίων – 430 €

Κηφισιάς – 425 €

Μαρκοπούλου Μεσογαίας – 420 €

Φιλοθέης – Ψυχικού – 416 €

Κορυδαλλού – 412 €

Αμαρουσίου – 411 €

Μαραθώνος – 400 €

Αλίμου – 387 €

Οι 10 φθηνότεροι δήμοι της Αττικής

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Φυλής – 236 €

Κρωπίας – 267 €

Ελευσίνας – 274 €

Διονύσου – 288 €

Μάνδρας – Ειδυλλίας – 290 €

Πετρουπόλεως – 305 €

Καλλιθέας – 314 €

Σαρωνικού – 314 €

Μοσχάτου – Ταύρου – 317 €