Το νέο iCAUR V27 συστήνεται πλέον επίσημα στο ελληνικό κοινό, έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση σε έκθεση στην Αθήνα. Το συγκεκριμένο μοντέλο διακρίνεται για τις εξαιρετικές δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου που διαθέτει, ενώ παράλληλα φέρει την ιδιαίτερη εμφάνιση ενός οχήματος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τέτοιες διαδρομές. Επιπροσθέτως, το όχημα συνοδεύεται από ένα πλούσιο τεχνολογικό πακέτο. Η σχεδιαστική ταυτότητα που χαρακτηρίζει το iCAUR V27 έχει ήδη τύχει διεθνούς αναγνώρισης, καθώς το μοντέλο απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Εσωτερικού. Το V27 αποτελεί ένα μεγάλο SUV, το οποίο συνδυάζει την boxy σχεδίαση με προηγμένη τεχνολογία και υψηλές επιδόσεις. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, το όχημα έχει μήκος 5.045 χιλ. και μεταξόνιο 2.900 χιλ., χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να προσφέρει μια ευρύχωρη πενταθέσια καμπίνα για τους επιβάτες. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών του ανέρχεται στα 715 λίτρα, ενώ η χωρητικότητα αυτή φτάνει τα 1.818 λίτρα όταν τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλωμένα. Στην καρδιά του V27 βρίσκεται η τεχνολογία Golden REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Πρόκειται για ένα σύστημα που συνδυάζει μια μπαταρία με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης (Plug-in) με έναν κινητήρα βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για το όχημα.

Στο μοντέλο iCAUR V27, οι τροχοί τίθενται σε κίνηση αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες που διαθέτει το όχημα. Παράλληλα, ο θερμικός κινητήρας του αυτοκινήτου επιτελεί τον ρόλο της γεννήτριας, με σκοπό την παραγωγή της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη φόρτιση της μπαταρίας. Το ενσωματωμένο σύστημα τετρακίνησης i-AWD αποδίδει ισχύ 335 kW, η οποία αντιστοιχεί σε 456 PS, ενώ παράλληλα προσφέρει 505 Nm ροπής. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά επιτρέπουν στο όχημα να επιτυγχάνει επιτάχυνση από τα 0 έως τα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο μόλις 5,9 δευτερολέπτων. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, το iCAUR V27, βρίσκεται αυτό το διάστημα εκτεθειμένο στο κοινό εντός του δημοφιλούς εμπορικού κέντρου Golden Hall.

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