Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα πέτυχε τον στόχο της παραμονής στη League A αποφεύγοντας τα μπαράζ, ενώ ανέφερε πως απογοήτευσαν πολύ κόσμο στην Ολλανδία

Στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι διεθνείς κατά την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Σερβίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας στη League A, επισημαίνοντας πως οι ποδοσφαιριστές κατάφεραν να ξεπεράσουν τις αρχικές προσδοκίες.

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Παρά το γεγονός ότι η Εθνική δεν εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά, ο απολογισμός της πρώτης της εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης κρίνεται σημαντικός.

Στις δηλώσεις του, ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε, επίσης, στην παρακαταθήκη που αφήνει αυτή η διαδρομή για τη συνέχεια.

Όπως υπογράμμισε, οι παραστάσεις που απέκτησαν οι διεθνείς απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για την εξέλιξη της ομάδας και τις επόμενες αγωνιστικές της προκλήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Κρατάμε μια υπέρβαση όσον αφορά την προσπάθεια των παικτών, μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Πιστεύω ότι το επόμενο Nations League θα είναι διαφορετικό, λόγω άλλου φορμάτ, δεν θα παίζουμε τόσα ματς με δυνατές ομάδες.

Το να έχεις τέσσερα ματς με Γερμανία και Ολλανδία και άλλα δύο με τη Σερβία ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς.

Είχαμε ένα αρχικό πλάνο, που κατά πολύ το ξεπεράσαμε όσον αφορά τα αποτελέσματα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου.

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Ήταν η πρώτη μας συμμετοχή, οι εμπειρίες δεν είναι τεράστιες από τέτοια παιχνίδια. Είναι σίγουρα κάτι που εξασφαλίζει καλύτερο μέλλον στην εξέλιξη της Εθνικής ομάδας».

Για τους ρεαλιστικούς στόχους της Εθνικής: «Σίγουρα, το να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ήταν ο πρώτος στόχος.

Μετά, να εξασφαλίσουμε την παραμονή στη League A, αποφεύγοντας τα μπαράζ με πολύ καλές ομάδες.

Δυστυχώς, το άτυχο παιχνίδι στην Ολλανδία δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα σε όλους μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο σήμερα οι παίκτες να παίξουν το παιχνίδι της χρονιάς, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να κάνουν κάτι που στην αρχή έμοιαζε απίθανο.

Φτάσαμε κοντά, δεν τα καταφέραμε, καλύψαμε τους άλλους στόχους. Αυτή η υπέρβαση των παικτών μου είναι αξιέπαινη.

Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο πριν τρεις μέρες, κάτι που δεν θέλαμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να συμβεί σε μια άσχημη ημέρα».