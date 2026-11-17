Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Nations League με νίκη 1-0 απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, χάρη στο γκολ του Γιώργου Μασούρα στο 69ο λεπτό.

Η λύση για τη «γαλανόλευκη» ήρθε από τον πάγκο. Ο Μασούρας είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 61′, αντικαθιστώντας τον Τάσο Δουβίκα, και οκτώ λεπτά αργότερα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δημιούργησε την ευκαιρία με εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της σερβικής άμυνας, ο μεσοεπιθετικός κινήθηκε σωστά στον χώρο και με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Πέτροβιτς.

Το τέρμα του Μασούρα αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στην Ελλάδα το τρίποντο στην τελευταία αγωνιστική της League A.

Η Εθνική ολοκλήρωσε την παρουσία της στον όμιλο με τρεις νίκες και 11 βαθμούς, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, καθώς έμεινε εκτός λόγω της ισοβαθμίας με Γερμανία και Ολλανδία.

Δείτε το γκολ του Μασούρα: