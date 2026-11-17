Η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 2027, επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση.

Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Νίκο Μπότη να αποκρούει την πρώτη εκτέλεση των Ισλανδών και τον Χρήστο Μουζακίτη να αναλαμβάνει το πέμπτο και τελευταίο πέναλτι της ελληνικής ομάδας.

Ο μέσος της Χαλ ευστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 5-4 και σφραγίζοντας την επιστροφή της Ελλάδας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 μετά από 25 χρόνια.

Οι διεθνείς του Γιάννη Ταουσιάνη είχαν προηγουμένως καταφέρει να επιστρέψουν στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας στο 90+1′ με τον Κωστούλα, και κράτησαν το 1-1 μέχρι το τέλος της παράτασης.

Στη «ρώσικη ρουλέτα», η ψυχραιμία των Ελλήνων εκτελεστών και η καθοριστική επέμβαση του Μπότη έδωσαν το εισιτήριο για τα τελικά του 2027, που θα φιλοξενηθούν σε Αλβανία και Σερβία.

Τα highlights της αναμέτρησης:

Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι: