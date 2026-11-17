Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι αντιμετωπίζει εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια

Νέα αναστάτωση στις αερομεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί η εκτεταμένη τεχνική βλάβη που αντιμετωπίζει η United Airlines, λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να αναστείλει προσωρινά όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της και ότι καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια της βλάβης, ούτε η έκταση των επιπτώσεων στις πτήσεις και στους επιβάτες.

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Το νέο περιστατικό έρχεται στον απόηχο της σοβαρής δυσλειτουργίας στο δίκτυο της FAA την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η οποία οδήγησε σε πανεθνική αναστολή αναχωρήσεων για αρκετές ώρες. Η υπηρεσία επέτρεψε την επανέναρξη των πτήσεων λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα, ωστόσο οι επιπτώσεις στην αεροπορική δραστηριότητα συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι αεροπορικές εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα σύνθετο επιχειρησιακό πρόβλημα, καθώς έπρεπε να επανατοποθετήσουν αεροσκάφη και πληρώματα, αλλά και να διαχειριστούν τις αποσκευές χιλιάδων επιβατών που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις.

Η νέα βλάβη στην United Airlines εντείνει την ανησυχία για την αξιοπιστία των τεχνολογικών υποδομών που υποστηρίζουν τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ευάλωτη μπορεί να αποδειχθεί η λειτουργία ενός τόσο εκτεταμένου δικτύου όταν παρουσιάζονται προβλήματα στα ψηφιακά συστήματα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η τεχνική δυσλειτουργία της United συνδέεται με το προηγούμενο περιστατικό της FAA. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ταχύτητα αποκατάστασης των υπηρεσιών και στην αποσαφήνιση των αιτιών που προκάλεσαν τη νέα αναστάτωση.