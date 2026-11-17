Η διαδικασία για τη διαμόρφωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Μπέλφαστ, όπου η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μάθει τους αντιπάλους

Η Εθνική Ελλάδας θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, παρά την τρίτη θέση που κατέλαβε στον όμιλό της στο Nations League.

Έτσι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αποφύγει ορισμένες από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση.

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Η νίκη με 1-0 απέναντι στη Σερβία και η κατάληψη της τρίτης θέσης στον όμιλο της League A δεν επηρέασαν τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη δυναμικότητας.

Η «γαλανόλευκη» έχει εξασφαλίσει την παρουσία της ανάμεσα στις 12 ισχυρότερες ομάδες της κλήρωσης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αποφύγει αντιπάλους όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ολλανδία, οι οποίες βρίσκονται επίσης στο πρώτο γκρουπ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00 ώρα Ελλάδας, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία.

Εκεί θα διαμορφωθούν οι όμιλοι και θα καθοριστεί η διαδρομή των εθνικών ομάδων προς την τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028:

1ο γκρουπ

Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία

2ο γκρουπ

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο / Ιρλανδία

3ο γκρουπ

Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία

4ο γκρουπ

Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία

5ο γκρουπ

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν