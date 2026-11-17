Ο Γιώργος Κούτσιας μίλησε στο tanea.gr μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO 2027, αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τους διεθνείς η εκπροσώπηση της χώρας και στο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας.

Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε στο πάθος και την αυταπάρνηση με την οποία οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για το εθνόσημο, υπογραμμίζοντας πως η συμμετοχή στην Εθνική αποτελεί κάτι ξεχωριστό για όλους.

«Για την Εθνική, για το σήμα που εκπροσωπούμε, είναι κάτι ιδιαίτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κούτσιας απέδωσε την επιτυχία στη συνολική προσπάθεια των διεθνών και στην ενότητα που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό του συνόλου.

Όπως τόνισε, η πίστη και η κοινή προσπάθεια αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία στην πορεία προς την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Πόσο μάλλον για την Εθνική. Για το σήμα που εκπροσωπούμε είναι κάτι ιδιαίτερο.

Σου βγαίνει αυτό το πάθος, αυτή η θέληση, αυτή ορμή να τα δώσεις όλα, είτε μπορείς είτε δεν μπορείς. Σήμερα προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.

Πάλεψα, προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορούσα και είμαι ευγνώμων που όλοι μαζί δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Γιατί δεν το έκανα μόνο εγώ αυτό. Το κάναμε όλοι, όλοι παίκτες.

Ο ένας βοήθησε τον άλλον και είμαι ευγνώμων πραγματικά που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και πετύχαμε αυτή την επιτυχία. Είμαστε ομάδα που μπορούμε να διεκδικήσουμε πολύ καλά πράγματα στην τελική φάση του Euro.

Είμαι πολύ σίγουρος γι’ αυτό. Θα κάτσουμε, θα δουλέψουμε. Δεν είναι τυχαίο που βρεθήκαμε σε έναν όμιλο που έχουμε 9 στις 10 νίκες και δύο παιχνίδια βγήκαμε νικητές με έναν πολύ καλό αντίπαλο.

Αλλά είμαι σίγουρος πως αυτή ομάδα, επειδή είμαστε πολύ ενωμένοι μεταξύ μας, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Θα πάμε, θα παλέψουμε όπως σήμερα, θα δώσουμε πάλι ότι έχουμε και δεν έχουμε σε κάθε παιχνίδι και θεωρώ θα κάνουμε μια εξαιρετική πορεία».