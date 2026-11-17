Ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, σύμφωνα με την ενημέρωση από την UKMTO, ενώ η πληροφόρηση που είχε η υπηρεσία είναι πως τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή

Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε επτά ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χασάμπ, η οποία βρίσκεται στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση από την UKMTO, ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Η πληροφόρηση που είχε είναι πως τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα, το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι ένα δεξαμενόπλοιο – το τέταρτο σε διάστημα 24 ωρών – τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη, καθώς επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.