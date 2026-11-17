Φωτιά μετά από ρωσική επίθεση με drone στο νυχτερινό Κίεβο, σε εξέλιξη πολεμική κρίση.

Η επίθεση του εχθρού έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές υδροδότησης και θέρμανσης

Εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, όπου σήμανε συναγερμός για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ανέφερε αρχικά πως χτυπήθηκαν δύο γέφυρες και λίγα λεπτά αργότερα, έγραψε στο Telegram: «Η επίθεση του εχθρού έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές υδροδότησης και θέρμανσης».

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Επικαλούμενος πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει χθες Δευτέρα για επικείμενο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, προτρέποντας τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση.