Το νέο μοντέλο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα και συνδυαστική ισχύ 176 ίππων στην βασική του έκδοση

Το νέο BYD Dolphin G DM-i είναι το πρώτο plug-in υβριδικό supermini που θα κάνει τον οδηγό του να ξεχάσει το βενζινάδικο, μιας και μπορεί να κινείται για έως και 105 χλμ. μόνο ηλεκτρικά. Το οδηγήσαμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα μικρό μοντέλο που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τον ανταγωνισμό και από μια εταιρεία που είναι έτοιμη να χτυπήσει την κορυφή στις πωλήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως τόνισαν τα στελέχη της φίρμας στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση αλλά και όπως διαπιστώσαμε στην παρθενική οδηγική εμπειρία μας σε μικτές διαδρομές, προσφέρει τα οφέλη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση με την ευκολία ενός βενζινοκίνητου στις μεγάλες αποστάσεις. Ένας συνδυασμός που έχει ιδιαίτερο νόημα για την ελληνική πραγματικότητα.

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Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει η γνώριμη οθόνη αφής της BYD, με διαγώνιο 12,8 ιντσών στις εκδόσεις Boost, Comfort και Sport, ενώ η βασική Active διαθέτει οθόνη 10,1 ιντσών.

Η εφαλτήρια έκδοση προσφέρει το γνωστό σύστημα Super Hybrid DM-i της BYD, που συνδυάζει ένα βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς. Η βασική Active αποδίδει συνδυαστικά 176 ίππους και διαθέτει μπαταρία LFP 7,4 kWh, με ηλεκτρική αυτονομία 40 χλμ. κατά WLTP.

Το νέο μοντέλο κοστίζει στην Ελλάδα από 22.990 ευρώ.